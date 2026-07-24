Byggarbetare sökes Allt inom byggbranschen

Rf Bygg AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2026-07-24


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Byggarbetare sökes – arbete inom hela byggbranschen
RF BYGG AB söker engagerade och kunniga byggarbetare för varierande arbeten inom byggbranschen.
Vi arbetar med allt inom bygg, bland annat:
Fasadrenovering och fasadarbeten
Tegel och murning
Fasadputs
Målning
Renoveringar
Snickeriarbeten
Nybyggnation och övriga byggarbeten

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har erfarenhet inom bygg. Du ska kunna arbeta självständigt men även fungera bra tillsammans med vårt team.
Meriterande:
Erfarenhet inom flera områden inom bygg
God arbetsmoral och vilja att utvecklas

Vi erbjuder varierande arbetsdagar, bra arbetsmiljö och möjlighet att arbeta i ett växande byggföretag.
Välkommen att skicka din ansökan till oss!
Göteborg

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Rfbyggab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rf Bygg AB (org.nr 559509-1660)
424 50  ANGERED

Kontakt
Agjelos Hatillari
0737673650

Jobbnummer
10010451

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