Byggarbetare med bred kompetens sökes
2026-01-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
Vi söker nu arbetsvilliga och pålitliga personer som vill arbeta med ställningsbygge och takarbete. Just nu är fokus på tak och ställningar men arbetet kan variera och därför söker vi dig som är flexibel och villig att jobba med olika moment inom bygg.
Arbetet sker utomhus året runt, vilket innebär att du behöver vara beredd att arbeta oavsett väderförhållanden. Vi jobbar på olika platser runt om i Stockholmsområdet, så flexibilitet är ett måste.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig, punktlig och ansvarstagande
Kan arbeta utomhus i alla väder
Trivs med fysiskt arbete och arbete på höjd
Är flexibel då arbetsplatserna varierar runt Stockholm
Kan arbeta både självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: genesisbygg.ansokan@gmail.com
