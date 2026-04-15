Byggarbetare
Good Folks Sweden AB / Logistikjobb / Sundbyberg
2026-04-15
Är du en skicklig byggarbetare med erfarenhet inom snickeri? Vill du vara en del av ett företag som prioriterar hållbarhet och återbruk? Då kan du vara den vi söker!
Om oss: Good Folks Sweden AB är ett företag med fokus på bygglogistik och hållbara lösningar. Vi arbetar för att skapa effektiva och miljövänliga byggprojekt, där snickeri och återbruk är viktiga komponenter.
Om tjänsten: Som byggarbetare/snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande projekt som kräver både byggtekniska och snickerikunskaper. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Utföra bygg- och snickeriarbete enligt projektplaner.
Tillverka, renovera och montera snickeridetaljer, ofta med återvunnet material.
Samarbeta med ett team av yrkeskunniga för att säkerställa att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet.
Följa säkerhetsföreskrifter och arbeta för en säker arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom både bygg och snickeri.
Är intresserad av hållbarhet och återbruk.
Har goda hantverkskunskaper och ett öga för detaljer.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt samt i team.
Har relevant utbildning inom bygg och snickeri.
Vi erbjuder:
Ett spännande och kreativt arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att vara en del av ett företag som arbetar för en mer hållbar byggbransch.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Utvecklingsmöjligheter inom bygg och snickeri.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och CV till jobb@goodfolks.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@goodfolks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198)
Ursviks Allé 33 (visa karta
)
174 64 SUNDBYBERG Jobbnummer
9854941