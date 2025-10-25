Byggadministratör till expansivt industriprojekt
2025-10-25
Vill du bidra till ett av regionens mest spännande industriprojekt och arbeta i en organisation med hög teknisk kompetens och stark framåtanda?
Skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en byggadministratör till ett större industriprojekt där flera nya byggnader uppförs som en del av en omfattande satsning på framtidens energiinfrastruktur. Du kommer att bli en viktig del av projektgruppen och bidra till att säkerställa ordning, struktur och kvalitet i projektets administrativa flöden.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som byggadministratör kommer du att stötta projektledningen i det dagliga arbetet och arbeta brett med administrativa och ekonomiska uppgifter, bland annat:
• Upprättande av inköpsorder och budgetuppföljning
• Hantering av löpande fakturafrågor
• Dokumentation och bevakning av gateprocess
• Uppföljning av inköp och underentreprenörer
• Sammanställning av logistikunderlag månadsvis
• Bevakning av ÄTA-arbeten och säkerställande av kompletta underlag
• Uppföljning av tidplaner och betalplaner
• Avvikelsehantering
• Protokollföring och inskrivning
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande
• Erfarenhet som projekt- eller entreprenadingenjör från större byggprojekt (meriterande)
• God analytisk förmåga och förmåga att ta egna initiativ
• En positiv och lösningsorienterad inställning
• Obehindrad i svenska och engelska i tal och skrift
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
