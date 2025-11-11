Byggadministratör med erfarenhet av bygg
2025-11-11
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
Sätoftagruppen AB är ett väletablerat byggföretag i Höör som arbetar med kvalitetsprojekt inom bygg och entreprenad. Vi växer och söker nu en noggrann, engagerad och social byggadministratör till vårt kontor i Höör.
Som byggadministratör blir du en nyckelperson i vårt team. Du kommer bland annat att:
Ansvara för inköp av material och tjänster till våra projekt
Läsa och förstå ritningar för att säkerställa korrekta beställningar
Ha kontakt med leverantörer och kunder för att samordna leveranser och svara på frågor
Stötta projektledare med administration och dokumentation
närvara på besiktningar Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från byggbranschen eller liknande administrativ roll
Kan läsa ritningar och har god förståelse för byggprocesser
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad
Har god datorvana och gärna erfarenhet av administrativa system och excel
Talar och skriver flytande svenska
social kompetens
Kan jobba självständigt Om tjänsten
Omfattning: Börja på Deltid (exakt omfattning kan diskuteras)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi kommer att be sökande gå igenom en online intervjuprocess genom Workable.
Vänligen ring inte utan mejla så skickar vi en länk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: maria@satoftagruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sätoftagruppen AB
