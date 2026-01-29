Bygg- och projektledare
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning av jobbet
AFRY är en av de ledande aktörerna inom samhällsbyggnad i Norden och tack vare vår unika bredd är vi stolta över att tillsammans med våra kollegor från andra teknikområden leverera framtidens infrastrukturlösningar.
Vi leder projekt genom hela processen, från projektutveckling till planeringsskedet, genom byggnadsfasen och vidare till driftskedet. Vi har uppdrag tillsammans med privata beställare som entreprenörer, exploatörer och industriföretag men också Trafikverket och kommuner. Därmed finns en bred projektportfölj där vi tack vare kunnandet och erfarenheten hos våra medarbetare kan erbjuda stöd i olika projekt, stora infrastrukturprojekt såväl som mindre utvecklingsprojekt i kommuner.
Nu söker vi fler bygg-/projektledare inom anläggning till våra kontor i Borlänge, Falun, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå!
I rollen som bygg-/projektledare ansvarar du för att samordna och följa upp projekt under byggprocessens olika skeden. Det är ofta flera olika delar som spänner över många olika kompetensområden som ska koordineras. Du styr det gemensamma arbetet mot projektets övergripande mål. I våra uppdrag arbetar vi i team för att kompetensutveckla varandra, där juniora konsulter arbetar tillsammans med mer rutinerade kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet från bygg-/projektledning inom väg- och anläggning, alternativt arbete som arbetsledare eller platschef inom anläggningsentreprenad. Du brinner för projektledning och vill fortsätta utvecklas i våra olika spännande projekt. Kanske har du tidigare jobbat på ett annat konsultbolag eller hos någon av entreprenörerna inom branschen.
Utbildningsmässigt är du troligtvis högskole-/ eller civilingenjör eller har motsvarande yrkeserfarenhet.
Svenska språket måste kunna hanteras flytande språkligt och skriftligt
Din personlighet är viktig för oss! Din ambitionsnivå och ditt intresse för utveckling tror vi präglar dig som person. Vi tror också att du kan beskrivas som en engagerad lagspelare. Självklart är du resultatinriktad och har ett öga för affärer. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Nu har vi beskrivit vem vi söker och ser fram emot din ansökan. Har du några frågor om tjänsten eller om att jobba hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!
Vi kommer hantera ansökningarna löpande.
Janko Koen, Sektionschef
• 46 10 505 2678janko.koen@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
