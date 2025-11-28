Bygg- och projekteringsledare, Projektenheten, TSK
2025-11-28
Är du en strukturerad och drivande projektledare som trivs i en roll med stort ansvar och breda kontaktytor? Hos oss får du möjlighet att leda projekt från idé till genomförande samtidigt som du bidrar till en hållbar och välfungerande samhällsmiljö.
På Teknik- och servicekontoret samarbetar en mängd olika professioner. Mångfalden i våra kompetenser på kontoret är en styrka och arbetet löper horisontellt med innevånaren i fokus.
Vi levererar klimatsmarta, goda och näringsriktiga måltider till barn, unga och äldre. Vi bidrar till att invånare och besökare kan ha ett aktivt frilufts-, rekreations- och idrottsliv. Gator och promenadstråk underhålls och utvecklas för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Vi utbildar om brandskydd och säkerhet, och är olyckan framme finns vi där för att rädda och minimera skada. Vi arbetar aktivt tillsammans för att stärka och utveckla vår gemensamma arbetsmiljö, arbetsglädje och frisknärvaro.
I denna roll kommer du tillhöra projektenheten på Teknik- och servicekontoret. Projektenheten består idag av tre projekt- och byggledare. Enheten ansvarar för projektering och byggledning av infrastrukturprojekt samt förvaltning av kommunens broar, tunnlar och belysning.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
I rollen ingår att planera, samordna och genomföra projekt inom utredning, projektering och byggnation. Arbetsuppgifterna innefattar allt från upphandling och ledning till ekonomi och kvalitetssäkring. Du kommer samverka nära med både interna och externa aktörer.
I rollen som Bygg- och projekteringsledare ansvarar du för:
* upphandling av konsulter för utredningar.
* upphandling av konsulter för projektering av allmänna anläggningar, vägar och VA.
* upphandling av entreprenörer för genomförandet.
* att vara bygg och projekteringsledare.
* ekonomi- och kvalitésäkra projekt.
* att vara länk i samverkan mellan kontoren inom förvaltning samt med andra berörda.
* att vara delaktig i framskrivning av kontorets nämndärenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* högskola/universitetsutbildning inom mark och anläggningsteknik eller motsvarande, alternativt har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer motsvarar utbildningsnivån.
* minst 5 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
* erfarenhet av bygg- och projekteringsledning för allmänna anläggningar, vägar och VA.
* erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation.
* god kunskap om ekonomi- och kvalitésäkra projekt.
* goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik.
* goda kunskaper i AMA anläggning och MER anläggning.
* B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har goda erfarenheter av LOU (lagen om offentlig upphandling).
Vi söker dig som är prestigelös med en stor servicekänsla. Du har god samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ och anta ett flexibelt förhållningssätt. Du är trygg i din yrkesroll och kan hantera intressekonflikter. Du kan göra korrekta avvägningar och prioriterar i enlighet med beslut och för verksamhetens helhet. Du bidrar med en strategisk helhetssyn, har mycket god kommunikativ förmåga och är van att tala inför publik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund; utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Urvalet sker löpande, varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
