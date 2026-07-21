Bygg- och miljöchef
Vingåkers kommun / Chefsjobb / Vingåker Visa alla chefsjobb i Vingåker
2026-07-21
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I Vingåker är det lilla en styrka. Här är det nära till människor, nära till beslut och nära till det som faktiskt gör skillnad i vardagen. Som medarbetare i Vingåkers kommun blir du en del av en mindre och mer personlig organisation där människor känner varandra, samarbetar nära och där det du gör märks. Här arbetar du i ett sammanhang där relationer betyder något och där dina insatser får betydelse, både för andra och för dig själv. Samtidigt finns naturen nära och ett vardagsliv som är lättare att få ihop.
På bygg- och miljö arbetar åtta engagerade medarbetare med miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, bygglov och bostadsanpassning. Våra uppdrag innebär kontakter med både näringsliv och privatpersoner vilket skapar en dynamisk miljö att utvecklas och trivas i.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som chef för bygg- och miljö har du ansvar för personal, budget och verksamhet. Du leder och fördelar arbetet inom verksamheten och har en nyckelroll i kommunens strategiska utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är god service, hög tillgänglighet och ett professionellt bemötande. I rollen ansvarar du för att utveckla arbetssätt som gör det enkelt för invånare, företagare och andra aktörer att få vägledning, förstå processer och kommunens beslut. Du arbetar aktivt för att säkerställa en rättssäker, effektiv och likvärdig handläggning där tydlig kommunikation och dialog är en självklar del.
I den här tjänsten är arbetsuppgifterna breda och du kommer att växla mellan strategiska och komplexa frågor och mer verksamhetsnära detaljer. Rollen kombinerar chefsansvar och administration med operativt verksamhetsstöd samt handläggning av egna ärenden.
I dina arbetsuppgifter ingår att samverka nära andra delar av kommunen samt med näringsliv, fastighetsägare och kommuninvånare. Det är viktigt att du har förmågan att lyfta blicken och se till helheten.
Som bygg- och miljöchef är du föredragande i samhällsbyggnadsnämnden och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom bygg- eller miljöområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren, tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet, bedömer likvärdig. Du har god förståelse för myndighetsutövning och har erfarenhet av arbete inom bygg- eller miljölagstiftningens område. Vi ser att du har erfarenhet från kommunal verksamhet och politiskt styrd organisation samt tidigare erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet. Vi ser det som meriterande om du har ett par års erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag.
Som person är du en tillgänglig och närvarande chef som arbetar för att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta ansvar. Du har ett coachande förhållningssätt, bygger tillit och engagemang i gruppen samt har förmågan att fatta beslut när det behövs. Du har god samarbetsförmåga och är en tydlig företrädare för kommunen i kontakter med medborgare och företagare.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Då annonsering sker under semestertider är vi inte tillgängliga för att svara på frågor mellan v.31-33.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingåkers kommun Kontakt
Vision, Laura Bende
Facklig företrädare nås via kommunens växel +4615119100 Jobbnummer
10008084