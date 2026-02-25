Bygg- och markingenjör - infrastruktur
2026-02-25
Vill du vara med och forma framtidens energiinfrastruktur - på riktigt? Hos oss på IC energy får du ta dig an några av landets mest betydelsefulla uppdrag. Nu söker vi erfarna bygg- och markingenjörer som vill bidra med sin expertis i komplexa och teknikintensiva transmissionsprojekt över hela Sverige.
Om uppdraget Som konsult hos oss arbetar du som tekniskt stöd inom bygg- och markfrågor i stora anläggningsprojekt. Du är med från de tidiga lokaliseringsstudierna till uppföljning under byggnation - och säkerställer att entreprenörer levererar enligt gällande tekniska riktlinjer och krav. Rollen innebär bland annat att:
Ta fram och kvalitetssäkra krav i tekniska beskrivningar och förfrågningsunderlag
Granska handlingar och beräkningar
Följa upp entreprenörers framdrift och leda teknikmöten
Delta vid för- och slutbesiktningar
Vara en nyckelperson i projektens mark- och byggfrågor
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet - 5 till 10 års erfarenhet - av mark- och byggrelaterade projekt inom industri eller anläggning. Du är trygg i projektering, dimensionering och uppföljning av arbeten enligt eurokod och har vana av att ansvara för komplexa leveranser.
Du trivs i tekniska miljöer, är självständig, kommunikativ och gillar att ta ansvar i projekt med många intressenter.
Vilka är vi och varför ska du välja oss? Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg och stadsutveckling. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och smarta kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter. Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten. Vi har påbörjat en spännande resa som vi gärna vill ha dig med på!
Ansökan:
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026, men rekrytering kommer ske löpande. Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor? Kul! Hör av dig till rekryterande chef Mattias Elmquist Runevad på mattias.runevad@icenergy.se
eller ring 073 184 76 52.
