Bygg- och fastighetsutvecklingschef - Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Chefsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna Kommunfastigheter AB / Chefsjobb / Eskilstuna2021-04-15Om arbetsplatsenVill du vara med och utveckla Eskilstuna kommunfastigheter och på så sätt även utveckla Eskilstuna? Vi är det samhällsbyggande fastighetsbolaget som utvecklar Eskilstuna – så att livet får plats och platser får liv.Kommunfastighet erbjuder och utvecklar attraktiva bostäder, lokaler och tjänster. Genom aktiv förvaltning och ett hållbart ansvarstagande bygger och formar vi tillsammans framtidens Eskilstuna.Kommunfastigheter äger ca 7 100 lägenheter i Eskilstuna och Torshälla, 65 000 kvm lokaler inom samhällsfastigheter samt ansvarar för verksamheten i Munktellbadet. Kommunfastigheter har förvaltningsuppdrag för ca 525 000 kvm kommunala lokaler. Verksamheten är uppdelad i olika affärsområden; Bostad, Lokaler och Bad samt Bygg & Teknik, Kundcenter, HR, Kommunikation och Marknad, Miljö & Kvalitet samt IT och Ekonomi. Totalt är vi 460 anställda som alla arbetar för Eskilstunas utveckling.Eskilstuna kommunfastigheter har som mål att bygga 300 nya bostäder varje år och projektleda, beställa om-, till- och nybyggnation av samhällsservice. Eskilstuna växer och behovet av både lokaler och bostäder är stort. Vi söker nu en bygg- och fastighetsutvecklingschef!Som vår nästa Bygg- och Fastighetsutvecklingschef ansvarar du för bolagets strategiska arbete inom Bygg- och Fastighetsutveckling. Du ingår i vår ledningsgrupp och rapporterar till VD och leder bolagets arbete inom bygg, drift och upphandling/inköp.Du kommer vara chef över chefer. I rollen ingår personalansvar för projektchef, byggservicechef, driftchef, upphandlingschef, en controller och vår energistrateg samt doktorand. Inom hela avdelningen arbetar ett 70-tal professionella medarbetare.Du ansvarar för och driver frågor kopplade till bla ny- och ombyggnation, energifrågor och kvalitetsfrågor. Uppföljning och utvärdering av verksamheten ingår också i rollen. Stort fokus ligger på samverkan både internt och externt och du arbetar också aktivt med ständiga förbättringar, effektiviseringar och anpassningar av arbetssätt, processer odyl.Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling i rollen som ledare hos oss på Eskilstuna Kommunfastigheter!Detta är en nyckelroll i vår verksamhet och tillsammans utvecklar vi Eskilstuna, så livet får plats och platser får liv.2021-04-15För att lyckas i rollen ser vi att du har/är:• en relevant högskoleutbildning inom byggteknik, byggingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.• flerårig chefserfarenhet med ansvar för personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor• relevant aktuell arbetslivserfarenhet från byggbranschen och hög byggteknisk kompetens• van att hantera IT i vardagen och behärskar Officepaketet, Teams odyl• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift• god erfarenhet av/trygg med att hålla presentationer och dragningar• B-körkort.Det är meriterande om du har:• tidigare relevant erfarenhet från arbete med bostäder, kommunala lokaler och/eller samhällsfastigheter• förståelse för politiskt styrd verksamhet• erfarenhet av att ha arbetat som chef över chefer• erfarenhet från att arbeta med/leda upphandlings- och inköpsfrågor• kunskap inom LOUDina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du är driven, trygg och fokuserar på att skapa goda resultat i allt du tar dig an. Vi söker dig som med ett positivt och uppskattande förhållningssätt leder arbetet och dina medarbetare framåt. Du trivs med att coacha, entusiasmera och utveckla medarbetare och är skicklig på att skapa delaktighet runt mål och uppgifter. Du är en närvarande chef som arbetar för att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna utvecklas och växa genom att ta tillvara deras kunskap och förmågor.Din förmåga att skapa goda relationer med andra innebär att du är en uppskattad samarbetspartner både externt och internt. Du är prestigelös och uppskattar att växla mellan operativt och strategiskt arbete.Låter detta som en spännande utmaning? Välkommen in med din ansökan!Mer informationAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidTillträde enligt överenskommelse.Ansök senast: 2021-04-27Referensnummer: 6539Fredrik ElfVD016-16 75 78Åsa SollénRekryteringskonsult016-710 28 13Vi är Eskilstunas största fastighetsbolag och för dig som letar efter en stor, stabil och schysst arbetsgivare med många kollegor att -kroka arm med- är vi helt rätt arbetsplats för dig!Hos oss blir du en del av en arbetsplats som har stort samhällsansvar i fokus, eller som vi kallar det, affärsmässig samhällsnytta!Våra 460 medarbetare är proffs på att leverera både affärsmässighet och lönsamhet i kombination med stadsutveckling, hållbarhet, socialt engagemang och nytänkande fastighetslösningar för hela Eskilstuna!Vi bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i hela Eskilstuna, från bostäder till förskolor och äldreomsorg. Varaktighet, arbetstid
Heltid 100% Tillsvidare

Fast månads- vecko- eller timlön

Sista dag att ansöka är 2021-04-30
Eskilstuna Kommunfastigheter AB