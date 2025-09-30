Bygg och anläggning till vår kund

Vantage Team AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-09-30


Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vantage Team AB i Stockholm, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi söker bygg- & gruvarbetare - ingen erfarenhet krävs!
Är du redo för ett nytt jobb där du får lära dig på plats? Vi söker nu engagerade personer som vill arbeta inom bygg och gruva.
Vad vi kan erbjuda dig:
Trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion & utbildning på plats - vi lär dig jobbet från grunden
Möjlighet att utvecklas och växa i företaget
God gemenskap och laganda på arbetsplatsen
Konkurrenskraftig lön och förmåner

Vad vi söker hos dig:
Du är arbetsvillig, pålitlig och vill lära dig nya saker
Du gillar att arbeta fysiskt och i team
Du har en positiv inställning och tar ansvar
Du kan arbeta skift vid behov

Ansök idag och ta första steget mot en karriär inom bygg- och gruvindustrin!
info@vantageteam.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@vantageteam.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vantage Team AB (org.nr 559451-2534)
Stockholm (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9532573

Prenumerera på jobb från Vantage Team AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vantage Team AB: