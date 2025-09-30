Bygg och anläggning till vår kund
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sigtuna
Vi söker bygg- & gruvarbetare - ingen erfarenhet krävs!
Är du redo för ett nytt jobb där du får lära dig på plats? Vi söker nu engagerade personer som vill arbeta inom bygg och gruva.
Vad vi kan erbjuda dig:
Trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion & utbildning på plats - vi lär dig jobbet från grunden
Möjlighet att utvecklas och växa i företaget
God gemenskap och laganda på arbetsplatsen
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Vad vi söker hos dig:
Du är arbetsvillig, pålitlig och vill lära dig nya saker
Du gillar att arbeta fysiskt och i team
Du har en positiv inställning och tar ansvar
Du kan arbeta skift vid behov
Ansök idag och ta första steget mot en karriär inom bygg- och gruvindustrin!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@vantageteam.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vantage Team AB
