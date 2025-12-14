Bygg Ingenjör inriktning mot fuktskador
Nu söker vi Fukttekniker
Servicepumpen är ett fullserviceföretag inom fastighetsservice och skadeservice. Vi har specialkompetens för att klara av de tuffa krav som ställs på sanering, Ventilation och fukt & mögel utredningar . Nu söker vi en fukttekniker till vårt team! Välkommen till oss!
Vi sätter kvalité framför kvantitet och siktar alltid på långsiktighet i våra samarbeten.
Nu söker vi dig som har arbetat med kontroll/utredning av fukt - och mögelskador. Kunskap om mikroorganismer, fuktmekanik, fuktmätningsrutiner och du ska kunna hantera olika mätinstrument.
Bedömning av riskkonstruktioner och fuktmätning i samband med åtgärdsförslag ingår i dina vardagliga uppgifter. Skapa och bygga kundrelationer samt samarbeten en självklarhet. B-körkort är ett krav.
KRAV
Måste ha erfarenhet från fukt och mögelutredningar samt bra kunskap inom ventilation.
Minst 3-års erfarenhet
Aktuellt tjänstbarhetsintyg
B-körkort
Förmåga att läsa och förstå det svenska språket
Meriterande
Godkänd fukt- samt tentamen för Överlåtelsebesiktning av SBR.
har kunskaper om hur installation av FTX går till.
