Bygg framtidens webb - bli Frontendutvecklare i Malmö!

Till vår kund i Malmö söker vi en erfaren Frontendutvecklare som vill vara med och skapa nästa generations webblösningar. Du kommer att arbeta nära produktägare, designers och utvecklingsteam för att förvandla idéer till användarvänliga, snabba och visuellt tilltalande webbtjänster.
Om rollenSom Frontendutvecklare kommer du att:
• Bygga och vidareutveckla storskaliga webbapplikationer med TypeScript och React.
• Dela upp större funktioner i mindre, kvalitativa leveranser.
• Säkerställa hög prestanda och förstklassig användarupplevelse.
• Samarbeta tätt med team inom design, backend och data för att skapa helhetslösningar.
• Delta i kravinsamling, problemlösning och förbättring av utvecklingsprocessen.
Vi söker dig som
• Har 5+ års erfarenhet av frontendutveckling och vana att arbeta med större applikationer.
• Är skicklig i TypeScript eller JavaScript och React, gärna med funktionell programmeringsstil.
• Har god förståelse för UX/UI och interaktionsdesign.
• Är van vid systematiskt felsökning, testning och optimering.
• Har erfarenhet av CI/CD (gärna Docker) och moderna webtekniker som WASM eller WebGPU.
• Tänker prestanda som en självklar del av utvecklingen - t.ex. lazy loading, code splitting och minimerad render-tid.
Vi tror att du
Är en nyfiken och lösningsorienterad utvecklare som gillar att samarbeta, testa nytt och tänka helhet. Du trivs i en miljö där kvalitet, design och teknik möts - och där du får vara med och påverka både produkt och process.
Plats: Malmö Start: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9602623