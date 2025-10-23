Bygg framtidens badrum - bli konstruktör hos Part Construction!
Nordisk Kompetens AB / Byggjobb / Kalix Visa alla byggjobb i Kalix
2025-10-23
Vill du kombinera byggkunskap med smarta lösningar? Bli konstruktör hos oss!Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Vår kund Part Construction söker en konstruktör som vill vara med och utveckla deras prefabricerade badrum. Här får du arbeta nära både sälj- och produktionsteamet och vara den som förvandlar kundernas behov till praktiska och hållbara lösningar.
Rollen passar dig som har erfarenhet från bygg, konstruktion eller liknande yrken och vill ta ett steg vidare. Du behöver inte vara ingenjör i botten - det viktigaste är att du kan läsa ritningar, jobba med CAD och har känsla för byggnation och problemlösning.
Om Part Construction
Part Construction är en av de ledande aktörerna inom prefabricerade badrumslösningar. I över 30 år har de kombinerat modern teknik med hållbara material för att skapa badrum av hög kvalitet som håller länge. Kulturen präglas av samarbete, engagemang och en vilja att hela tiden utvecklas. Här får du en arbetsplats där man lyssnar på varandra och där din kunskap och dina idéer tas på allvar.
Nu söker de en ny kollega till Kalix då en medarbetare går i pension.Arbetsuppgifter
•
Göra och utveckla konstruktionsritningar för badrum.
•
Stötta säljteamet med tekniska lösningar till kunder.
•
Samarbeta med produktionen för att säkerställa smidiga projekt.
•
Hantera projekt från offert till produktionsstart.
•
Bidra till att förbättra och effektivisera arbetssätt.
Vi söker dig som
•
Har erfarenhet av bygg, konstruktion eller liknande arbete.
•
Har grundläggande kunskaper i CAD och intresse för ritningar.
•
Är noggrann, praktiskt lagd och gillar att lösa problem.
•
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
•
Gärna bor i eller nära Kalix (eller kan tänka dig att flytta hit).
En teknisk utbildning, till exempel som bygg- eller maskiningenjör, är meriterande men inget krav - praktisk erfarenhet väger lika tungt.Dina personliga egenskaper
•
Noggrann och detaljfokuserad.
•
Lösningsorienterad och flexibel.
•
Kommunikativ och samarbetsvillig.
•
Självständig och initiativtagande.
•
Nyfiken och utvecklingsinriktad.
Vad Part Construction erbjuder
•
Gedigen introduktion och upplärning.
•
En trygg arbetsmiljö med bra gemenskap.
•
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen.
•
En arbetsplats där dina idéer värdesätts.
•
Friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Praktisk information
•
Tillträde: Enligt överenskommelse
•
Placering: Kalix (möjlighet till viss tid i Luleå, men främst i Kalix)
•
Omfattning: Heltid, dagtid, med 6 månaders provanställning
Tycker du att det här låter som något för dig? Sök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9571568