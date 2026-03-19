Bygg ditt eget Rusta & Matcha kontor i Stockholm
Bygg och driv ditt eget Rusta & Matcha kontor i Stockholm - med Match and Move i ryggen
Vi är etablerade i Malmö. Nu tar vi steget mot Stockholm - och vi söker rätt person som vill vara först på plats i Sveriges största arbetsmarknad.
Det här är inte ett jobb. Det är en möjlighet att äga något.
Som vår första samarbetspartner i Stockholm driver du din egen enhet inom Rusta & Matcha - med fullt operativt ansvar, frihet att forma din verksamhet, och en etablerad huvudleverantör som stöttar dig hela vägen.
Stockholms arbetsmarknad är stor, komplex och full av möjligheter. Vi kommer med struktur, modell och ramavtal. Du kommer med din lokalkännedom och ditt nätverk. Det är en kombination som fungerar.
Vad du får
En bevisad affärsmodell med transparent intäktsdelning - du behåller alltid majoriteten.
En trygg uppstartsperiod där du får tid att bygga utan press.
Full insyn i alla siffror och villkor innan du bestämmer dig - inga överraskningar.
Ramavtal med Arbetsförmedlingen via oss - du slipper upphandlingen.
Onboarding, struktur och löpande stöd från dag ett.
Vi stöttar dig med
Administration och kvalitetssäkring.
Rutiner, mallar och operativ struktur.
Dialog med Arbetsförmedlingen.
Marknadsföring och varumärkesbyggande.
Affärsutveckling och strategiskt stöd.
Du driver. Du känner Stockholm. Vi backar upp. Alltid.
Vem passar det här för?
Vi söker dig som har erfarenhet från Rusta & Matcha, arbetsmarknadsinsatser, rekrytering eller konsultbranschen - och som nu vill ta steget att bygga något eget i Stockholm.
• Erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, rekrytering eller coachning
• Brett nätverk mot arbetsgivare i Storstockholm är ett tydligt plus
• F-skatt eller möjlighet att ordna det (vi diskuterar upplägg)
• Självgående, resultatdriven och kvalitetsmedveten
• Långsiktig - vi bygger partnerskap, inte transaktioner
Varför Match and Move?
Vi är en del av Västerbo Social Omsorg, en etablerad aktör inom vård och omsorg med lång erfarenhet och ett brett nätverk. Det ger dig en trovärdig och trygg plattform att stå på från dag ett.
Vår modell är bevisad i Malmö. Nu expanderar vi nationellt - och du kan vara den som etablerar Match and Move i Stockholm.
Så här går det till
Skicka en ansökan med ditt CV så bokar vi in ett förutsättningslöst samtal. Känns det rätt för båda parter delar vi all information - siffror, statistik, villkor - så att du kan ta ett välgrundat beslut.
Vi expanderar redan i år. Är du rätt person i Stockholm är vi redo nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: Nadia.ayad@matchandmove.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underleverantör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Match and Move AB
https://www.matchandmove.se/
Match and Move
