Bygg din karriär som projektadministratör!
2025-08-07
Är du en strukturerad lagspelare som gillar att ha koll på läget? Har du erfarenhet av administration eller projektstöd - eller är du redo att ta nästa steg i karriären? Då kan det här vara för dig! Det viktiga är att du är en person som har sinne för struktur och är en lagspelare. Professionals Nord söker nu, i samarbete med vår kund, en engagerad projektadministratör till ett uppdrag i ett företag som ligger i teknisk framkant. Här får du chansen att komma in i ett spännande projektteam där din insats verkligen gör skillnad.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en projektadministratör. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 12-18 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Som projektadministratör blir du en viktig kugge i projektens framdrift. Din roll kommer innebära att du arbetar nära projektledare och teammedlemmar och stöttar dem i administrativa uppgifter kopplade till projektet. De ser fram emot att välkomna dig till teamet och ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll!
Arbetstiderna är måndag till fredag, 07:00-16:00, med möjlighet att justera arbetstiden och arbeta in fredagar om det önskas.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stödja projektledarna med förberedelse av arbetspaket
• Hantera praktiska saker som beställningar av utrustning, bokningar eller inloggningsuppgifter
• Hantera återrapportering och dokumentation
Vi söker dig som
För denna tjänst är det dina personliga egenskaper som väger tyngst. Vi söker dig som är en teamspelare, trivs med samarbete och gärna tar ansvar för att driva saker framåt. Ett tekniskt intresse och förmågan att snabbt sätta dig in i nya system är meriterande. Vidare ser vi att du är noggrann, metodisk och har ett öga för siffror.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller har arbetat i projekt, men inget krav för tjänsten.
För tjänsten krävs det goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
START: September
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
