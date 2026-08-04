Bygg din framtid med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2026-08-04
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Askersund
eller i hela Sverige
Hos Exaltera Marketing får du mer än bara ett jobb. Du får chansen att utvecklas, ta ansvar och bygga värdefull erfarenhet i ett företag där ambition, gemenskap och utveckling står i centrum.
Vi söker nu fler säljare med utgångspunkt i Motala.
En roll där du påverkar din egen framgång
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen genom personliga kundmöten, event och kampanjer. Du hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov samtidigt som du utvecklar din kommunikationsförmåga, ditt affärstänk och din förmåga att skapa långsiktiga relationer.
Varje dag innebär nya möten, nya utmaningar och nya möjligheter att utvecklas. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor som stöttar varandra och delar samma driv att nå gemensamma mål.
Du utgår från vårt kontor i Motala och får en gedigen introduktion, praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning som ger dig en stark start
Personlig coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
Tydliga möjligheter att utvecklas och avancera inom företaget
Ett engagerat team där samarbete, arbetsglädje och ambition går hand i hand
Vi uppmärksammar framgång
Vi tror på att hårt arbete ska belönas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Gillar att skapa nya kontakter och bygga relationer
Har en positiv inställning och ett starkt eget driv
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar och vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs i ett team där man inspirerar och stöttar varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, din motivation och din vilja att lära dig.
Skicka in din ansökan
Om du vill arbeta i ett företag där din utveckling prioriteras och där du har möjlighet att påverka både din karriär och din inkomst är Exaltera Marketing rätt plats för dig.
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Motala. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
591 35 MOTALA Jobbnummer
10021984