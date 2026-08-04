Bygg din framtid inom försäljning
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-08-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en miljö där du får utvecklas, utmanas och skapa resultat? På Exaltera Marketing får du möjligheten att ta ansvar, bygga värdefulla erfarenheter och utvecklas tillsammans med ett team som drivs av framgång.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Linköping.
En roll för dig som vill framåt
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer skapar du relationer med kunder och hjälper dem att hitta lösningar som passar deras behov.
Rollen passar dig som vill utvecklas genom praktisk erfarenhet och som gillar att se tydliga resultat av ditt arbete. Du får möjlighet att stärka din kommunikation, utveckla ditt affärstänk och bygga kompetenser som är värdefulla inom både försäljning och framtida karriärmöjligheter.
Du utgår från vårt kontor i Linköping och arbetar tillsammans med ett engagerat team där vi delar kunskap, stöttar varandra och strävar efter att bli bättre varje dag.
Vi erbjuder dig
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget och ta nästa steg i karriären
En arbetsplats med högt engagemang och stark teamkänsla
Vi belönar prestation
Vi tycker att engagemang och goda resultat ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är kommunikativ och gillar att skapa relationer
Har ett starkt driv och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar för din egen utveckling
Bidrar med positiv energi till teamet
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning, ambition och viljan att lära dig.
Ansök idag
Vill du ta nästa steg i din utveckling och bli en del av ett företag där din insats verkligen gör skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Linköping. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
10022022