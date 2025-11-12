BVC-sköterskor sökes till Vårdcentralen Falkenberg
2025-11-12
Är du en person som vill jobba på en arbetsplats som ger möjlighet till kunskaps- och
Uppdraget innebär att arbeta utifrån barnhälsovårdens basprogram för att främja barnens hälsa och utveckling.
Uppdraget innebär att arbeta utifrån barnhälsovårdens basprogram för att främja barnens hälsa och utveckling.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bedömning av barns utveckling, stöd i föräldrarollen, hembesök hos våra nyfödda, föräldragrupper, läkarmottagning samt telefonrådgivning och chatt på BVC. Du kommer att ha en viktig roll som rådgivare till de familjer som du möter.
Tillsammans med fyra andra engagerade BVC-sjuksköterskor och BVC-läkare är du med och vidareutvecklar vår välfungerande BVC.
Till dessa tjänster erbjuder vi både en tillsvidareanställning samt ett vikariat på 40-50 % med slutdatum 2026-08-14.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Falkenberg är en trivsam och väletablerad vårdcentral. För närvarande har cirka 11 500 patienter valt att lista sig hos oss. Arbetsplatsen ligger centralt i Falkenberg och är lätt att nå via allmänna kommunikationer och med bil. Välfungerande buss- och tågtrafik möjliggör pendling från Halmstad, Varberg och Kungsbacka, liksom från Göteborg.
Vårdcentralen Falkenberg består av läkar- och distriktssköterskemottagning, laboratorieverksamhet, fysioterapi, arbetsterapi, kurator/psykolog, BVC, specialistmottagningar för Astma/ KOL och diabetes.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning på hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av mottagningsarbete på BVC är meriterande.
Vi ser att du har en utpräglad servicekänsla, är flexibel och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har lätt för att samarbeta inom teamet och mellan olika professioner. Vi värdesätter samarbete och teamkänsla högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
