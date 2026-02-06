BVC-sköterska till Vårdcentralen Ekholmen
2026-02-06
Vårt erbjudande
Inom Primärvårdscentrum Östergötland ryms 33 regiondrivna vårdcentraler, tre jourcentraler, barnhälsovårdsenheten och allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vårdcentralen Ekholmen ansvarar för en population med cirka 22 000 listade, området är expansivt med både stadsmiljö och glesbygd. För patienterna ska vårdcentralen vara det självklara förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården.
Vårt uppdrag är brett och omfattande och erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vårdcentralen Ekholmen är en framåtblickande vårdcentral i ett expansivt område. Vårt mål är att vårdcentralen ska vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi är en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på forskning och utveckling. Vi ser positivt på viljan att förändra och vara delaktig i förändringsarbete.
Läs gärna mer om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Att vara distriktssköterska/barnsjuksköterska hos oss på BVC Vårdcentralen Ekholmen är ett omväxlande och varierande arbete där barnets hälsa står i fokus. Hos oss erbjuds du en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor som vill ta del av dina idéer och erfarenheter. På BVC kommer du att arbeta tillsammans med fem andra BVC-sköterskor. Arbetet innebär sedvanliga barnhälsovårdsuppgifter såsom föräldrastöd, telefonrådgivning, mottagning, gruppverksamhet och hembesök. Tjänstgöringsgrad BVC är 75 % tjänsten går att utöka med 25 % telefonrådgivning efter överenskommelse.
Barnavårdscentralen är också en del av familjecentral som ligger i samma lokaler som BVC. Tillsammans med pedagoger i den öppna verksamheten och socialtjänstarbetare har vi ett nära samarbete för barn och föräldrar i hälsofrämjande, förebyggande och stödjande syfte. Vi använder oss av Barnsäkert, ett systematiskt arbetssätt att identifiera och ställa frågor om olika riskfaktorer.
För att trivas i rollen tror vi att det är viktigt att du både uppskattar att arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Arbetet består av att självständigt lägga upp din mottagning enligt barhälsovårdsprogrammet, samtidigt som du och dina kollegor stöttar varandra och arbetar gemensamt med att utveckla verksamheten framåt.
Arbetsgrupp
Vårdcentralen har cirka 70 medarbetare där mycket erfarenhet och kompetens finns och delas mellan varandra.
Om dig
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom relevant område. Tidigare erfarenhet av arbete inom BVC är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
Du är en positiv person, strukturerad, har lätt för att samarbeta med andra och är trygg i din roll som sjuksköterska. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
