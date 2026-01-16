BVC-sköterska till Vårdcentralen Åstorp filial Söderåsen
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Åstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Åstorp
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo för en spännande och varierad tjänst som BVC-sköterska?
Är du engagerad och vill ha inflytande på ditt arbete? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är detta chansen för dig! Vi söker en driven barnsjuksköterska eller distriktssköterska till en kombinerad tjänstgöring på Vårdcentralen Åstorp filial Söderåsen.
Vi erbjuder dig ett mycket varierande uppdrag där du får använda hela din kompetens och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Du kommer ha stor möjlighet att påverka hur ditt arbete ska utformas.
Åstorp är en vackert belägen ort, omgiven av natur och ligger nära både Söderåsen, kusten och stadsliv. Goda buss- och tågförbindelser gör pendlingen enkel, och många av våra medarbetare pendlar från Helsingborg och Ängelholm. På vårdcentralen i Åstorp är vi 40 medarbetare som tillsammans betjänar 10 300 listade patienter. Här erbjuds en bred palett av vård inklusive specialistläkare, specialistmottagningar, dietist och kurator.
Vårdcentralen Söderåsen Bjuv kommer bli en filial till Vårdcentralen Åstorp inom kort där även BVC Söderåsen blir en filial till BVC Åstorp. Tillsammans blir vi starkare!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Nu har du möjligheten att ingå i vårt kompetenta och härliga team!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbete både på BVC Åstorp och BVC Söderåsen. Vårdcentralen Söderåsen är en del av en Familjecentral och här arbetar vi med Växa Tryggt och Barnsäkert, vilket även ska gå in på BVC Åstorp under 2026. Vi söker dig som är engagerad och driven, och vill ansluta dig till vårt arbetslag bestående av tre BVC-kollegor.
Som barnsjuksköterska eller distriktssköterska kommer du att arbeta preventivt med barn och familjer enligt barnhälsovårdens basprogram. Du ger stöd i föräldrarollen, bedömer barnens utveckling och gör hembesök hos nyfödda. Du deltar också i föräldragrupper, vaccinationer och läkarmottagningar.
Vi värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Våra BVC-sköterskor har många års erfarenhet vilket ger en trygg och stabil verksamhet. Hos oss får du en betydelsefull roll i att driva barnavårdscentralen framåt med invånarnas bästa i fokus.
Du kommer ha stort inflytande att påverka vårt nya arbetssätt mellan BVC Åstorp och BVC Söderåsen.
Har du frågor kring utvecklingsmöjligheter eller något annat? Hör gärna av dig!Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare ses tidigare erfarenhet av barnhälsovård som meriterande samt arbete i PMO som önskvärt. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi värdesätter ett gott samarbete och värnar om ett väl fungerande teamarbete. Vi vill att du som söker är van vid att arbeta självständigt och har god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Då vi är måna om att anställa medarbetare som passar i just vår verksamhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
