BVC-sköterska till Södertull Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-03
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Södertull Din hälsocentral är belägen på söder i centrala Gävle i en vacker äldre byggnad med gångavstånd till centrum och tågstation, och med en god kollektivtrafik. Vi är cirka 45 medarbetare och hos oss finns läkarmottagning som bemannas av fasta läkare, distriktssköterskemottagning, BVC, hemsjukvård, fysioterapi, arbetsterapi och psykosocialt team. Vi ansvarar för flera vård- och omsorgsboenden samt Migrationsverkets förvar i Gävle. Vi har även ett flertal specialistmottagningar. Vi är en utbildningscentral och fokuserar på att guida läkarstudenter och sköterskestudenter vidare i arbetslivet. Hos oss råder god stämning och trevligt arbetsklimat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Barnhälsovårdens uppdrag regleras via Rikshandboken, Hälsovalshandboken samt via Barnhälsovården. Hälsocentralen och BVC-sköterskans uppdrag är att arbeta utifrån ett generellt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Som BVC-sköterska ska du erbjuda blivande föräldrar och barn mellan 0 till 5 år och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet. I tjänsten ingår det att arbeta en helg i månaden på familjeläkarjouren.
Som BVC-sköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta självständigt med
• sedvanliga BVC-besök
• vaccinationsmottagning
• föräldragrupper
• telefonrådgivning, digitala kontaktvägar och hembesök.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i nya fräscha lokaler
• möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta medarbetare
• goda möjligheter för forskning och utveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan ändra dina prioriteringar när det behövs. Du har en god samarbetsförmåga och vill gärna vara till hjälp för andra. Du har även förmåga att se helheten och löser självständigt problem som uppstår. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt men också att samarbeta med kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
I rollen som BVC-sköterska ska du
• vara utbildad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med relevant påbyggnadsutbildning för BVC
• inneha giltigt B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och BVC.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Sophie Schelin, vårdenhetschef sophie.schelin@regiongavleborg.se Jobbnummer
9990464