BVC-sköterska till Familjecentral
2026-04-09
Vill du arbeta i en varm, inkluderande och utvecklande verksamhet där du får arbeta nära familjer och vara en viktig del i deras vardag? Då kan du vara den vi söker!
Kulans BVC är en väletablerad enhet med två filialer var av en är en del i familjecentral. Tillsammans skapar vi en trygg mötesplats för barn och familjer. På Familjecentralen som ligger på Adolfsberg arbetar man nära barnmorska, föräldraskapsstödjare och öppen förskola.
Vi finns i Helsingborg med goda kommunikationer via både bil och buss. Området är mångkulturellt och erbjuder ett varierat, utvecklande och meningsfullt arbete.
Du kommer arbeta självständigt och planera din egen dag, Vara del av ett litet, sammansvetsat team med möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Som sjuksköterska på BVC arbetar du med sedvanliga uppgifter inom barnhälsovård.
Du kommer även att vara en viktig del av familjecentralen, där du tillsammans med familjestödjare arbetar nära familjer i deras vardag. Arbetet innebär att du möter och stöttar familjer både på mottagningen och i deras hemmiljö, med fokus på att skapa trygghet, bygga relationer och främja barnets hälsa och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska och som:
Trivs med att arbeta självständigt
Har ett varmt och professionellt bemötande
Är flexibel och uppskattar variation i arbetet
Uppskattar teamarbete och eget ansvar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom barnhälsovården. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Ingela@mammakulan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mammakulan AB
(org.nr 556527-3835)
Rundgången 26 (visa karta
)
254 52 HELSINGBORG Kontakt
Ingela Larsson Ingela@mammakulan.se 0701453838 Jobbnummer
9844189