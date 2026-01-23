BVC-sjuksköterska till ny vårdcentral i Linköping

Ellacare AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-01-23


Publiceringsdatum
2026-01-23

Om företaget
vårdcentralen Drottninggatan är en nyöppnad vårdcentral i centrala Linköping med fokus på hög tillgänglighet, gott bemötande och modern primärvård. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kvalitet och patientnöjdhet går hand i hand med en hållbar arbetssituation för våra medarbetare.

Om tjänsten
Vi söker en engagerad BVC-sjuksköterska som vill vara en del av vår satsning på en trygg och familjevänlig barnhälsovård.
Arbetet innefattar:

Barnhälsovård med fokus på hälsokontroller, vaccinationer och föräldrasamtal
Samverkan med läkare och övrig vårdpersonal i ett mindre, sammansvetsat team
Aktivt arbete för att utveckla BVC-verksamheten

Du kommer i första hand att arbeta utvalda dagar i veckan (överenskommes vid anställning).

Vi erbjuder:

Konkurrenskraftig lön
Flexibel arbetstid (dagtid, vardagar)
En ny, välorganiserad arbetsplats där du får möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom barnhälsovård
Erfarenhet av arbete på BVC
God samarbetsförmåga och ett patientcentrerat arbetssätt

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till: johan79joh@gmail.com

Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: johan79joh@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ellacare AB (org.nr 559297-6616)
Drottninggatan 10 (visa karta)
582 25  LINKÖPING

Arbetsplats
Vårdcentralen Drottninggatan

Jobbnummer
9700221

