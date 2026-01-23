BVC-sjuksköterska till ny vårdcentral i Linköping
Ellacare AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-01-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellacare AB i Linköping Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
vårdcentralen Drottninggatan är en nyöppnad vårdcentral i centrala Linköping med fokus på hög tillgänglighet, gott bemötande och modern primärvård. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kvalitet och patientnöjdhet går hand i hand med en hållbar arbetssituation för våra medarbetare.Om tjänsten
Vi söker en engagerad BVC-sjuksköterska som vill vara en del av vår satsning på en trygg och familjevänlig barnhälsovård.
Arbetet innefattar:
Barnhälsovård med fokus på hälsokontroller, vaccinationer och föräldrasamtal
Samverkan med läkare och övrig vårdpersonal i ett mindre, sammansvetsat team
Aktivt arbete för att utveckla BVC-verksamheten
Du kommer i första hand att arbeta utvalda dagar i veckan (överenskommes vid anställning).
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Flexibel arbetstid (dagtid, vardagar)
En ny, välorganiserad arbetsplats där du får möjlighet att påverka arbetssätt och rutinerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom barnhälsovård
Erfarenhet av arbete på BVC
God samarbetsförmåga och ett patientcentrerat arbetssättSå ansöker du
Välkommen med din ansökan till: johan79joh@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: johan79joh@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ellacare AB
(org.nr 559297-6616)
Drottninggatan 10 (visa karta
)
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Drottninggatan Jobbnummer
9700221