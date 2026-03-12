BVC-sjuksköterska till Meliva BVC Matteus
Meliva AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
BVC-sjuksköterska till Meliva BVC Matteus - Välkommen till Meliva!
Vill du vara med och ge barn en trygg start i livet? Trygghet, utveckling och stöd - för familjer i livets viktigaste år
Vill du vara en del av en verksamhet där kvalitet, omtanke och långsiktighet i barnhälsovården står i centrum? Hos Meliva får du möjlighet att följa barn och familjer genom livets tidiga år - i en roll där du gör verklig skillnad. Du möter barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar i en trygg och strukturerad vårdmiljö. Här är både professionellt ansvar och personligt engagemang avgörande. Vi utökar nu vårt team då vår BVC växer!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
På Matteus möter vi barn och föräldrar med ett helhetsperspektiv - med fokus på trygghet, utveckling och tidigt stöd i livets första år. Du ansvarar för att följa barnets hälsa och utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare, och erbjuder både stöd och rådgivning i föräldraskapet.
Arbetet omfattar bland annat tillväxtuppföljning, utvecklingsbedömningar, vaccinationer, föräldragrupper och hembesök. Du har ett nära samarbete med barnläkare, psykolog och övriga kollegor på vårdcentralen.
Vi värdesätter ett självständigt arbetssätt kombinerat med god laganda, och uppmuntrar initiativ och delaktighet i förbättringsarbete och samverkan med andra aktörer kring barnet.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och självständigt arbete med stort ansvar
Ett team med bred kompetens och starkt engagemang
Stabil struktur och goda rutiner för barnhälsovård
En värderingsstyrd organisation med människan i fokus
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska
Har erfarenhet av arbete på BVC
Arbetar tryggt och självständigt i din yrkesroll
Har god kommunikationsförmåga och ett empatiskt bemötande
Har ett genuint intresse för barn och familjer
Vill vara en del av ett team som arbetar med kvalitet och utveckling
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: 75%
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Meliva BVC Matteus
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Therese Ferander
Roll: Verksamhetschef
Mail: therese.ferander@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Surbrunnsgatan 66, 6 tr (visa karta
)
113 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Meliva BVC Matteus Jobbnummer
9794965