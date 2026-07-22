BVC-sjuksköterska till Fisksätra vårdcentral
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-07-22
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Vi söker dig barnsjuksköterska eller distriktssköterska till Fisksätra barnavårdscentral. Vill du arbeta självständigt och forma din dag tillsammans med din kollega?
Fisksätra barnavårdscentral är en del av Fisksätra vårdcentral. Vi är en liten vårdcentral med 15 medarbetare och ca 4000 listade patienter. Barnavårdscentralen har ett nära samarbete med Familjecentralen. I direkt anslutning till barnavårdscentralen finns Öppna Förskolan som är en del av Familjecentralen. Fisksätra vårdcentral ligger i Fisksätra centrum.
Det är lätt att ta sig hit med bil eller buss. Flextid samt subventionerad friskvård erbjuds alla månadsanställda.
Fisksätra är ett multikulturellt område. Vi kan erbjuda stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete hos oss. Fisksätra BVC ingår i det utökade hembesöksprogrammet och Familjecentralen. Familjecentralen är ett samarbete mellan BVC, öppna förskolan, familjerådgivare och familjelots samt barnmorskemottagning. BVC har också nära samarbete med läkare på vårdcentralen.
Styrning och ledning utgår från ett tillitsbaserat ledarskap och engagerad medarbetarskap. Vi driver verksamhetens förbättringsarbete tillsammans, utan prestige och med mycket glädje.
Arbetsuppgifter:
Du ansvarar själv för att planera din dag som består av egen mottagning, hembesök tillsammans med familjerådgivare från Nacka kommun samt mottagning tillsammans med läkare. Vi har TeleQ och Chatt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid eller deltid. Arbetstid är dagtid, måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer:
Barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande att kunna journalsystem TakeCare och TeleQ. Erfarenhet från BVC.
Personliga egenskaper:
Du har god empatisk förmåga och uppskattar det dagliga kliniska patientarbetet. Att ge professionellt och gott bemötande är en självklarhet. Vi tror att du som person har ett positivt förhållningssätt, ser lösningar och är flexibel. Du kan och tycker om att arbeta självständigt såväl som i team. Vidare har du god samarbets- och organisationsförmåga.
Övrig information:
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Fisksätra vårdcentral Kontakt
Lina Rosén 0812340482 Jobbnummer
10009066