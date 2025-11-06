BVC-Sjuksköterska, Mama Mia Malmö
2025-11-06
Vill du bli en del av en trevlig arbetsgrupp på Mama Mia BVC? Vi är en härlig, modern och stabil BVC-mottagning. Vår mottagning växer och vi söker nu en ny kollega som vill vara med och fortsätta driva och utveckla vår mottagning tillsammans med oss. Vår mottagning finns i centrala Malmö men vi arbetar tillsammans med vår systermottagning i Västra Hamnen.
Mama Mia står för att välkomna alla familjer till oss, bland annat genom att ligga i framkant i frågor gällande HBTQI+. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Du arbetar självständigt men har alltid medarbetare nära att samarbeta med och bolla saker tillsammans med. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från vaccinationer, hembesök, läkarmottagningar, utvecklingsbedömningar och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser. Kvalifikationer
Du behöver vara specialistutbildad sjuksköterska antigen som barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Tidigare arbete på BVC eller med barn är meriterande. Stor vikt läggs vid personlighet och personliga egenskaper samt ett engagemang för barnhälsovård. För dig som arbetar på BVC erbjuds du kontinuerligt utbildningar för att stärka din kompetens inom barnhälsovården. Vi använder PMO som journalsystem och arbetar både med fysiska och digitala besök genom vår app Mama Mia Hemma. Att förstå och göra dig förstådd på Svenska och Engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig:
Vi är en modern mottagning med många spännande projekt på gång. På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Du kommer art bli en del av ett engagerat team som alla brinner för just barnhälsovården.
Vi är en stabil arbetsgrupp med god stämning, samarbete, kontinuitet, hög kompetens och korta beslutsvägar.
Det finns möjlighet till att fokusera på just ditt specialintresse inom barnhälsovård!
Vi är en arbetsplats som erbjuder både det självständiga arbetet och teamkänslan.
Anställning och ansökan:
Vi söker dig som önskar ett vikariat på 50% under 6 månader med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad och förlängning. Tillträde: januari 2026.
Mama Mia har kollektivavtal.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar tas emot löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Verksamhetschef Susanne Brögger Filtenborg
Vi värnar om att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. https://mamamia.se/mama-mia-malmo-bvc
Mama Mia har flera mottagningar i Skåne med Barnavårdscentraler, Barnmorskemottagningar och Ultraljuds mottagningar. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kollegor på andra Mama Mia-mottagningar i Skåne och erbjuder utbildnings- och fortbildningsdagar tillsammans.
Mama Mia ingår i Prima Vård som är ett svenskt vårdbolag verksamt inom primärvård, kvinno- och barnhälsa, psykisk hälsa och företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Prima Vård har idag cirka 75 vårdenheter och omkring 300 000 listade patienter i 12 regioner.
Våra värdeord Empatisk, Engagerad och Kompetent beskriver oss som företag, vår personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863), http://www.mamamia.se Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Verksamhetschef
Susanne Brögger-Filtenborg susanne.b.filtenborg@mamamia.se Jobbnummer
9592712