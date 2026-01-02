BVC sköterska till Lille-Skutt 80-100%
Vi är sedan många år tillbaka en omtyckt läkardriven BVC mottagning i Enköping, Lille Skutts BVC.
Mottagningen kännetecknas av en personlig vård med hög tillgänglighet med fokus på kontinuitet och kvalitativ vård.

Om tjänsten
En av våra BVC sköterskor kommer gå på föräldraledighet i mars 2026 och vi letar efter en vikarie under 18 månader. Vi ser att vår mottagning växer och att det kan finnas möjlighet till förlängning och tillsvidare anställning.
Som BVC- sköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på mottagningen, med både mottagningsbesök och hembesök. Körkort är därför ett krav då avstånden tyvärr är för långa för att cykla/gå.
Du har en viktig roll i vårt team och bidrar till att våra allra yngsta patienter får en professionell och trygg vårdupplevelse. För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Vidareutbildad till barnsjuksköterska
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder:
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god arbetskapacitet. I utbyte får du en trivsam mottagning med utvecklande arbetsmiljö och engagerade kollegor. Frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi har friskvårdsbidrag och möjlighet till schema som ger flexibilitet i vardagen.
Arbete på deltid eller heltid.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande, tveka därför inte att skicka in en ansökan till: ansokan@innovatrek.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
