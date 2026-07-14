BVC sjuksköterska Rissne BVC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg
2026-07-14
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Är du den vi söker?
Är du sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom eller distriktsvård och vill arbeta inom barnhälsovården på en mottagning som erbjuder både att vara del i en familjecentral och arbete med det utökade hembesöksprogrammet, då kan du vara den för oss.
Om mottagningen:
På Rissne BVC arbetar fyra specialistutbildade sjuksköterskor. För oss på Rissne BVC är det en självklarhet att arbeta utifrån en helhetssyn på människan och vi strävar efter att ge våra familjer hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.
Rissne är ett multikulturellt område och har en stor variation. Mottagningen erbjuder det utökade hembesöksprogrammet till alla inkluderade i området vilket innebär bland annat att de familjerna erbjuds sex hembesök under barnets första 17 månader, dessa görs tillsammans med en föräldraskapsstödjare från Sundbybergs stad. Mottagningen har ett välfungerande och utvecklat samarbete med Sundbybergs stad. Förutom hembesöksprogrammet är Rissne även en del i Sundbybergs familjecentral tillsammans med öppnaförskola, kommunen och barnmorskemottagningar. Detta är något som tillsammans berikar BVC arbetet ytterligare och som vi värderar högt.
Rissne BVC ligger i Sundbybergs stad dit både tunnelbana och flertalet bussar går, även smidigt att ta sig med bil. Det pågår även arbete med att tvärbanan ska gå till Rissne, Rissne är ett område under stor utveckling och flertalet bostäder byggs.
Rissne BVC är också en del av BHV Stockholm Norra där 15 BVC-mottagningar ingår. Detta möjliggör kunskapsutbyte mellan mottagningarna och en stor kraft i att driva barnhälsovården framåt. Du kan läsa mer om oss på Rissne BVC
Om tjänsten:
Som BVC sjuksköterska hos oss kommer du att erbjudas ett spännande arbete där du arbetare självständigt med också i team. I team tillsammans med dina BVC sjuksköterskekollegor, föräldraskapsstödjare, läkare och flera andra professioner. Du har ett eget ansvar över ditt arbetsområde, samtidigt som du har kollegor och en närvarande ledning runt dig. Vi arbetar efter barnhälsovårdens hälsouppdrag som bland annat innebär besök vid nyckelåldrar, hembesök, vaccinationen och föräldragruppsverksamhet. Där barnet och familjens behov styr.
Vi arbetar med journalsystemet Take Care. Använder oss av TeleQ samt den digitala plattformen Alltid öppet.
Vi följer samverkansavtal och bedriver facklig samverkan med lokala representanter inom verksamheten.
Du kommer att arbeta dagtid, aldrig röda dagar eller helger. Vi har flextid och individuella scheman som du till stor del kan påverka. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner inom Region Stockholm
Kvalifikationer:
Du skall vara sjuksköterska med specialistutbildning i Barnsjukvård eller Distriktsvård. Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLL.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet av arbete inom BHV är meriterande.
Personliga egenskaper:
Du är en person som gärna möter alla olika typer av människor och tycker att det berikar din vardag. Du är kommunikativ och lugn och har förmågan att planera sitt arbete så att det både passar dig och mottagningen bäst. Du brinner för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och ser Rissne BVC som en plats du vill utforska mer av. Du är kollegial och prestigelös. Förmågan att se mottagningens behov är en positiv egenskap som värdesätts.
Då är du den vi söker!
Välkommen in med din ansökan.
Upplysning om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Matilda Lindberg 070 242 93 82
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Observera att vi kommer börja kalla till intervju tidigast v. 33.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BVC Stockholm Norra Kontakt
Matildahttps://regionstockholm.varbi.com/center/to Lindberg matilda.lindberg@regionstockholm.se 08-12336916 Jobbnummer
10002663