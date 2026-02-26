Butiksutvecklare/visual merchandiser till Granngården
Granngården hjälper dig med allt som rör odling, djur och natur. Hos oss hittar du pålitliga produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration - så att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett jordnära liv.
Granngården har stöttat drömmar sedan 1880, då vi öppnade vår första lilla gårdshandel på den småländska landsbygden. Idag, 140 år senare, har vi över 100 butiker runt om i landet och e-handel på granngården.se. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö och vår distributionscentral finns i Jönköping. Granngården har cirka 950 anställda. Omsättningen 2023 var ca 2,6 Mdkr. Granngården ägs sedan 2016 av norska Felleskjøpet.
Vill du vara med och forma hur Granngårdens butiker ska se ut, kännas och prestera - idag och imorgon? Som butiksutvecklare hos oss får du en kreativ roll där du både driver operativa förbättringar i butiksmiljön och utvecklar framtida koncept tillsammans med flera delar av organisationen - allt i syfte att skapa miljöer som inspirerar kunder och driver försäljning. Du blir länken mellan strategi och verklighet; den som säkerställer att våra idéer blir till konkreta lösningar som gör skillnad på butiksgolvet. Om du trivs i en roll där kreativitet möter analys, och där du både får tänka nytt och omsätta idéer i praktiken - då kommer du att trivas hos oss!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Provbygga sortiment och nyheter i butik i samband med projekt eller i butiker runt om i Skåne.
• Producera manualer och instruktioner i nära samarbete med andra interna funktioner.
• Konceptutveckla utvalda kategorier tillsammans med kategoriansvariga och bidra med analys kopplat till lönsamhet, t.ex. omsättningshastighet, försäljning per m2, hyreskostnader och hanteringskostnader.
• Utveckla och ta fram säljlösningar och inredning som driver försäljning och förbättrar lönsamhet.
• Visualisera sortimentet i butik genom Space Management, stratogram, bildmaterial och andra verktyg.
• Projektledning på plats i butik i hela Sverige (1-3v beroende på storlek av projekt) - det förekommer mycket resande/projekt under perioden sep-april
Du arbetar nära dina kollegor i ditt team som består av ytterligare en butiksutvecklare samt chefen för butiksutveckling.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som:
• Har tidigare arbetslivserfarenhet tex från arbete i butik, visual merchandising eller konceptutveckling.
• Förstår hur butikslayout och sortimentsstruktur påverkar försäljning, kundbeteenden och kundupplevelse - gärna genom kunskap du tagit till dig genom utbildning (tex IHM business school, KY-utbildning eller liknande).
• Kan driva projekt och samarbeta tvärfunktionellt.
• Har förmågan till både kreativt tänkande samt struktur och analys.
• Är lösningsorienterad, kommunikativ och har öga för detaljer.
Du får gärna vara junior i din roll så tveka inte att söka om du tycker detta låter intressant!
Vi erbjuder dig
• En varierad roll där du får kombinera analysarbete med praktiskt arbete i butik.
• Möjligheten att påverka utformningen av framtidens butiksmiljöer.
• Ett tight samarbete med flera funktioner i organisationen.
• En arbetsplats där din kreativitet, ditt driv och dina idéer gör skillnad.
I denna rekrytering tar vi inte in personliga brev, endast CV. Du kommer däremot att få besvara ett antal frågor när du skickar in din ansökan. Det läggs stor vikt vid dina svar vid urvalet.
Granngården arbetar strategiskt för att bidra till en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar nya idéer, synsätt och arbetar för en dynamisk organisation. Vi vet att en bredare mångfald skapar grunden för en bättre utveckling, både individuellt och som organisation och strävar efter att stärka vår mångfald i alla våra nyrekryteringar.
Placeringsort är Malmö där vårt huvudkontor ligger, men vi arbetar för flexibilitet och erbjuder hybridarbete. I denna roll ingår resande.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Omfattning: HeltidHeltid 40 timmar/vecka, hybrid
Har du några frågor angående tjänsten är du välkommen att maila chefen för butiksutveckling Henning Lantz
Varmt välkommen med din ansökan som vi vill ha senast den 29 mars 2026. Vi tar endast emot ansökningar via länken "Ansök nu" nedan.Publiceringsdatum2026-02-26Övrig information
