Butikssäljare vikariat
2025-10-13
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Eskilstuna
, Norrköping
, Örebro
, Karlstad
Om jobbet
Butikssäljare 25h/vecka vikariat - Cassels i Kungenskurva
Älskar du mode, trivs i mötet med människor och vill vara en del av en butikskedja som alltid sätter kunden i centrum? Då kan detta vara din chans!
Cassels är butikskedjan för både henne och honom. Hos oss hittar man ett brett sortiment av både egna märken och välkända externa varumärken allt till attraktiva priser. Nu söker vi en butikssäljare till vår butik i kungens kurva som vill bli en del av vårt engagerade team.
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Har erfarenhet av försäljning eller butik (ett krav)
Är modeintresserad och alltid vill ge kunderna bästa möjliga service
Är positiv, engagerad och självgående
Har lätt för att samarbeta och vågar ta egna initiativ
Är pålitlig och redo att bidra till en härlig arbetsmiljö

Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare hos oss blir du en viktig del av vardagen i butiken. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Försäljning och kundservice
Kassaarbete
Varuhantering: uppackning, larmning, galgning, inleveranser
Skyltning och kampanjuppföljning
Att hålla butiken snygg och inspirerande för våra kunder
Tjänsten är ett vikeriat:
Omfattning: 25 timmar per vecka
Arbetstider: schemalagt dagtid, kvällar och helger
Tillträde: senast 30/11/2025 tom 1/1/2027 med goda möjligheter till förlängning
Lön: enligt kollektivavtal
Provanställning tillämpas
Tillsammans med dina kollegor skapar du en inspirerande och säljande butiksmiljö.
Maila ansökan till bc.kungenskurva@cassels.se
Rekryteringen sker löpande så skynda in med ansökan senast 30/11-25.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: bc.kungenskurva@cassels.se Omfattning
Cassels i Kungsbacka AB
(org.nr 556512-5670)
Modulvägen 6 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Jobbnummer
9554270