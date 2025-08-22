Butikssäljare vid behov till ChangeGroup Umeå
2025-08-22
ChangeGroup är ett av världens största företag som tillhandahåller resevaluta och betaltjänstlösningar. I dagsläget är vi verksamma i totalt 13 länder runtom i världen. I Sverige har vi 26 växlingskontor och ett 130-tal anställda men vi växer så det knakar och söker nu dig som vill vara med på vår spännande resa. Du kommer att utgå från vårt kontor i Umeå.
Häng med på vår resa!
Vi på ChangeGroup Sweden söker nu en säljare vid behov till vårt kontor i Umeå. Start enligt överenskommelse.
Att vilja utvecklas och utmanas - varje dag
Rollen som säljare på ChangeGroup innebär en stimulerande vardag där ingen dag är den andra lik. Som medarbetare på ett eller flera av våra kontor arbetar du aktivt tillsammans med ditt team som präglas av glädje, samspel och affärsmannaskap - alltid med högklassigt kundfokus.
Dina arbetsuppgifter varierar men omfattar framför allt:
Arbete i kassalinjen med att förmedla våra huvudtjänster: försäljning och inköp av valuta
Handläggning av utlandsbetalningar via Western Unions betalsystem
Handläggning av räkningsbetalningar/ kontoinsättningar
Kontinuerligt arbete mot penningtvätt och utbildning i gällande regelverk och rutiner
Hantering av administrativa arbetsuppgifter för att stödja och följa upp vår försäljning
Deltagande i säljaktiviteter och marknadsföringsprojekt
Vi söker dig som har dessa egenskaper
Du älskar aktiva kundmöten och vill ständigt överträffa kundens förväntningar
Du är en driven och lösningsorienterad person som brinner för försäljning, att hantera olika kundprofiler och att arbeta mot uppsatta mål
Du är resultatdriven och serviceinriktad och vill, precis som dina kollegor, alltid leverera bästa möjliga service till högsta möjliga lönsamhet
En flexibel medarbetare som kan arbeta på flera av våra kontor vid behov
Du är ansvarstagande och har ett öga för detaljer, och slutför dina uppgifter med stor noggrannhet och i god tid enligt deadlines
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra
Viss datorkunskap, främst i Microsoft Office
Du har en godkänd utbildning på lägst gymnasienivå samt har jobbat/ jobbar med säljaktiviteter idag
Att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat är en förutsättning för tjänsten, då koncernspråket är engelska. Talar du dessutom fler språk så är det meriterande
Vad kan du förvänta dig av oss?
ChangeGroup bryr sig om sina medarbetares möjligheter till utveckling. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning inom de regelverk som styr branschen vad gäller finansiell verksamhet, säkerhet, försäljning, kundkännedom, service och din arbetsmiljö. Denna tjänst är en riktigt bra språngbräda för dig som senare vill fortsätta din karriär inom bland annat bank- eller finanssektorn.
Företaget arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation, engagemang, utveckling och utbildning. Vi ger konstruktiv feedback och uppmärksammar framgång. På ditt kontor arbetar du tillsammans med ett team av kollegor i alla åldrar, i en miljö som genomsyras av framåtanda, mångfald och gemenskap.
Passa på att söka tjänsten redan nu! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Utdrag ur belastningsregistret och kreditupplysning är en obligatorisk del av vår urvalsprocess innan anställning kan ske. Praktiskt test kommer att genomföras under intervjun.
