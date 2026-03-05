Butikssäljare Västerås Erikslund - sommarvikariat
2026-03-05
Vill du jobba med mode och försäljning, i ett stort bolag med många möjligheter?
Då kan det här vara drömjobbet för dig! Nu har du chansen att börja din karriär på Bik Bok - en av Nordens ledande modekedjor för tjejer.
Den goda sammanhållningen i teamet, i kombination med mode och trevliga kunder, är den främsta anledningen till att vi trivs så bra på jobbet - även i de mest hektiska perioderna! Tempot är högt, och arbetsuppgifterna är många och varierande, perfekt för att få värdefull erfarenhet och en riktigt rolig arbetsdag. Hos oss älskar vi att jobba kreativt med att styla outfits och hitta nya plagg till våra kunder.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi tror att du är:
- Utåtriktad med god samarbetsförmåga
- Bäst i högt tempo och klarar av flera uppgifter samtidigt
- Engagerad och motiverad av att nå goda resultat tillsammans med teamet
- Serviceminded och ger alltid kunden den bästa shoppingupplevelsen i butik.
- Ett positivt bidrag till en god arbetsmiljö, där människor hejar på varandra
- Flexibel när det kommer till arbetstider och arbetsuppgifter
- Intresserad och uppdaterad om mode och trender
Bik Bok är en av Skandinaviens ledande modekedjor för tjejer. Kollektionerna uppdateras kontinuerligt, så att trend- och modeintresserade kunder alltid erbjuds nyheter som fångar förändringar i modebilden. Bik Bok består av mer än 1.500 entusiastiska medarbetare i 170 butiker i 3 länder.
Bik Bok är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1.200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
