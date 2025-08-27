Butikssäljare Ur Optik och Guld
2025-08-27
Vi söker nu en glad, motiverad, noggrann och serviceinriktad butikssäljare med hög arbetsmoral som vill sprida positivitet och energi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders initial provanställning.
I rollen kommer du att arbeta med försäljning och att skylta upp varor i butiken, hålla rent och snyggt och ge riktigt bra kundservice.
En av dina primära arbetsuppgifter är självklart att hjälpa kunderna i butiken bland annat vid val av glasögonbåge.
Enklare reparationer och justering av glasögon samt beställning och uppackning av varor ingår också i arbetsuppgifterna samt att se till att butiken alltid är inspirerande för kunderna.
Hantering av sociala medier och webshop förekommer vilket kräver god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av försäljning är meriterande och vi är framför allt intresserade av din personlighet och ditt engagemang.
Intervjuer sker löpande så ju snabbare du kommer in med din ansökan innehållande cv, betyg och personligt brev desto bättre.
Vi ser gärna att du kommer in personligen med din ansökan.
Sista ansökningsdag är 2025-09-26 men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kom gärna in personligen till oss med ansökan.
E-post: 105bc@synsam.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W. Hellgrens Ur, Optik och Guld AB
(org.nr 556127-0074)
Storgatan 10 (visa karta
)
933 31 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB W Hellgrens Ur Optik Guld Jobbnummer
