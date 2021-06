Butikssäljare Uddevalla - Lidl Sverige KB - Säljarjobb i Uddevalla

Lidl Sverige KB / Säljarjobb / Uddevalla2021-06-30Vi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra 200 butiker runt om i Sverige.Vad ingår tjänsten:Som butikssäljare på Lidl har du en nyckelroll! Du är ansiktet utåt mot våra kunder och för dig är kunden alltid nummer ett. Du brinner för att ge bra service varje dag. Hos oss får du möjlighet att arbeta med alla olika arbetsuppgifter som är en del av den dagliga butiksdriften. Du packar upp och säkerställer färskheten på våra varor, håller rent och fräscht i butiken samt utför kassaarbete. Kort och gott ser du till att våra kunder får den allra bästa butiksupplevelsen när de besöker Lidl.2021-06-30Du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning mot handel. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln eller liknande bransch. Oavsett, så tror vi att du har ett stort intresse för livsmedel och butiksarbete.För oss är det viktigt att du har en stark servicekänsla, är van vid att ta ansvar och trivs med att arbeta fysiskt i ett högt tempo. Du har fyllt 18 år, har ett gott siffersinne och goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Vi erbjuder:Vi vet att våra medarbetare är det viktigaste för vår framgång! Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är också glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt.Vi söker nu flera butikssäljare för en tillsvidareanställning på 20 timmar i veckan, med tillträde enligt överenskommelse. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer både dags-, kvälls- och helgarbete att förekomma. Som anställd på Lidl omfattas du av "Kollektivavtalet för butikspersonal i detaljhandeln".Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det! Du är varmt välkommen att söka någon av våra lediga tjänster. Ansökningsprocessen påbörjar du genom att klicka på "Ansök nu". Ett nytt fönster öppnas och du kan här registrera din ansökan genom att följa de olika stegen i ansökningsguiden.Obs! Öppnas inget fönster måste du avaktivera blockering av popup-fönster.När du har skickat in din ansökan så får du ett mail som bekräftar att vi mottagit denna. I detta mail skickar vi även med en länk och ett lösenord som ger dig tillgång till två kapacitetstester, som vi vill att du genomför som ett nästa steg i vår rekryteringsprocess. Testerna tar ca 30 minuter att genomföra och tänk på att sitta ostört när du gör dem. Observera att testlänken endast är giltig i sju dagar och att testerna är obligatoriska att utföra för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen. Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via vår hemsida.OBS! Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.Sista dag att ansöka är 2021-07-14Lidl Sverige KBGrytingen 23645194 UDDEVALLA5838993