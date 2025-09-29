Butikssäljare till Tele2 i Norrköping
2025-09-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Är du en serviceinriktad stjärna som älskar att skapa goda kundrelationer? Drivs du av att vara en del av ett sammansvetsat team där samarbete och laganda är nyckeln, samtidigt som du ges möjlighet till stor personlig utveckling? Då kan Tele2 vara den perfekta arbetsplatsen för dig! Vi letar just nu efter en entusiastisk medarbetare på heltid till vår Tele2-butik i Norrköping.
På Tele2 är vi engagerade i att erbjuda våra kunder en unik serviceupplevelse i en bransch som för många är en stor och viktig del av vardagen. Som Butikssäljare blir du företags ansikte utåt och med våra innovativa produkter bidrar du till att göra våra kunders liv obegränsat. Nu letar vi efter en vinnarskalle som vill utvecklas inom försäljning och fortsätta nå våra uppsatta mål.
OM ROLLEN
Här får du inte bara ett jobb, du joinar ett superbra team och knyter kontakter, möter spännande nya- som återkommande kunder och hjälper dem i deras vardag, du är helt enkelt med på en resa tillsammans med oss och levererar en wow-upplevelse för våra kunder varje dag. Vi tror på en familjär atmosfär och med teamets fulla stöd får du det bästa möjliga utrymmet för att prestera på toppnivå.
På Tele2 prioriterar vi intern utveckling och för rätt individ finns det stora möjligheter till utveckling. Som ny i teamet får du en gedigen introduktion och handledning från butikschefen samt tillgång till ett omfattande digitalt utbildningspaket.
JOINA MITT TEAM
VEM VI LETAR EFTER
Vi söker dig som är resultatinriktad och motiveras av att uppnå mål tillsammans med ditt team. Du är professionell i ditt bemötande och har en flexibel approach där effektivt samarbete ses som en styrka.
Våra förväntningar på dig inkluderar:
- Erfarenhet från tidigare serviceyrken och ett starkt intresse för att lära dig mer inom kundservice och försäljning.
- Ett intresse för teknik och produkter.
- Du är 18 år eller äldre och har en gymnasieutbildning.
- Förmåga att kommunicera flytande på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vill du vara med? Tveka inte att söka redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Eftersom vi eftersträvar en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Som ett steg i rekryteringsprocessen utför Tele2 en bakgrundskontroll på aktuella kandidater.
Varmt välkommen med din ansökan! För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess fokuserar vi på dina erfarenheter och kompetenser. Därför har Tele2 valt att inte använda personliga brev och vi ber dig istället besvara de urvalsfrågor som ingår i ansökningsformuläret.
På Tele2 arbetar vi målmedvetet varje dag för att fortsätta vara ledande inom hållbarhet, vilket har lett till att vi blivit utnämnda klimatledare i Europa av Financial Times. Tele2 är också Sveriges mest hållbara företag och rankades 37:a globalt av Time Magazine och Statista på deras första lista över världens mest hållbara företag med 500 företag från över 30 länder. Vi fortsätter att uppnå nya mål och vi hjälper våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål eftersom vi åtagit oss att övergå till en cirkulär ekonomi.
Our Values; Be Brave, Take Action, Make it Simple and Act Cost-efficient. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
