Butikssäljare till Specsavers Helsingborg city
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2026-07-25
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Butikssäljare till Specsavers
Är du nyfiken på att lära dig mer om optik och ögonhälsa? Då har vi det perfekta jobbet till dig.
Nu söker vi en butikssäljare som vill bli en del av teamet på Specsavers i Helsingborg City. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% med 6 månaders provanställning. Tillträde sker i september eller enligt överenskommelse.
Butikens öppettider är vardagar 09:00–18:00 och lördagar 10:00–15:00. Vi följer Handels kollektivavtal.
Arbetet sker enligt rullande schema med pass på vardagar samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-07-25Arbetsuppgifter
Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom optik – vi ger dig en gedigen introduktion genom praktisk upplärning i butik kombinerat med digitala utbildningar. Efter introduktionen blir du en viktig del av kundupplevelsen i butiken, där du välkomnar kunder, förklarar vikten av synundersökningar och berättar om Specsavers koncept och erbjudanden. Du hjälper kunder att hitta rätt bågar, glas eller kontaktlinser utifrån optikerns rekommendationer och ser till att varje kund lämnar butiken nöjd och gärna återkommer, samtidigt som du är en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla.
Vi söker dig som:
Är engagerad, kundfokuserad och redo att ta ansvar
Har erfarenhet från servicebranschen, gärna inom detaljhandeln
Har erfarenhet från optikbranschen, vilket är meriterande
Är social och har lätt för att skapa goda kundrelationer
Har ett starkt säljdriv och trivs med att arbeta aktivt mot försäljningsmål och resultat
Är flexibel och trivs i ett högt tempo
Har lätt för att lära dig nya saker och vill utvecklas i din roll
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Arbetsdagar fyllda med många leenden, spännande utmaningar och högt tempo
Möjlighet att vara en del av ett lokalt team – och samtidigt av världens största optikerkedja
Ett arbete i ett mindre och sammansvetsat team, där varje medarbetare bidrar varje dag och gör skillnad för både gemenskapen och butikens resultat
Tillgång till ett brett utbud av onlineutbildningar, produktnyheter och branschinspiration
Gratis prenumeration på hälsoappen Headspace
Goda karriärmöjligheter, exempelvis som klinisk assistent eller in-store trainer. För dig som drömmer om att bli partner finns även vårt Partner-in Development-program med fokus på ledarskap och affärsutvecklingSå ansöker du
Specsavers samarbetar i denna rekrytering med Retail Staffing. För att uppfylla GDPR-krav och säkerställa god kommunikation tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Att bli en del av Specsavers innebär också att dela vår vision om att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Vi har mer än 31 miljoner kunder världen över, och över 30 000 partner och medarbetare. Och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare som vill följa med på vår resa och göra en verklig skillnad.
Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.
Sedan starten har Specsavers fortsatt sin expansion och tagit klivet från att vara en brittisk angelägenhet till att först bli europeiskt och sedan globalt. Nu är Specsavers etablerat i Storbritannien, Irland, Holland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Australien och Nya Zeeland.
I dagsläget har Specsavers drygt 1500 butiker runt om i världen med fler än 30 000 medarbetare varav 500 personer på huvudkontoret på Guernsey och fler än 200 anställda på de olika landskontoren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Moa Starkenberg moa.starkenberg@retailstaffing.se 0705084190 Jobbnummer
10011430