Butikssäljare till Rusta Töcksfors i sommar!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Årjäng Visa alla butikssäljarjobb i Årjäng
2026-07-13
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Vi behöver en ny säljare!
Brinner du för detaljhandel? Drivs du av de utmaningar som finns i ett varuhus? Då är det dig vi behöver till vårt team.
Nu söker vi sommarpersonal som kan arbeta när vår ordinarie personal har semester. Tjänsten är på 50% (ca 20h/v, med chans till extratimmar) och du kommer arbeta på ett varierat schema under butikens öppettider: mån-fre kl. 10:00-20:00 och lör-sön kl. 10:00-19:00. Vid varuleveranser börjar man arbeta kl. 06:00, vilket även kan bli aktuellt i denna roll. Arbetet kommer främst att ske under perioden 1 juni - 31 augusti, med chans till förlängning efter sommaren. Det vore jättekul om du vill vara med och utveckla Rusta tillsammans med oss!
Din roll som säljare
Arbetet i ett Rusta-varuhus är fartfyllt, varierat och roligt. Ingen dag är den andra lik! Du kommer att arbeta med och ta ansvar för olika typer av uppgifter varje dag; från kassaarbete och kundbemötande till varupåfyll och ombyggnad av varuhusets avdelningar.
Ditt ansvar som säljare:
att alltid sätta kund- och försäljningsfokus som första prioritet och att bidra till att uppnå och överträffa varuhusets försäljnings- och lönsamhetsmål.
att arbeta effektivt med kassaarbete, varuhusexponering, prissättning, lagerhantering och påfyllnad (inkl. inventeringar).
att hålla ordning och reda.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Framförallt är du en person som trivs med ett högt tempo och som vill utvecklas i din roll som säljare hos oss på Rusta. Raka puckar, högt i tak och ett glatt humör är självklart för dig. Du har hög servicekänsla och lätt för att samarbeta. Som säljare på Rusta är rätt attityd och inställning det allra viktigaste.
Våra värderingar
Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. Värderingarna stärks genom att alla medarbetare har varit med i arbetet med att identifiera och forma dem. De ska fungera som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som kompass och vägledning i det dagliga arbetet. Med hjälp av dessa ska Rusta klara sin fortsatta expansion och tillväxt utan att tappa sitt ursprung, fokus eller flexibilitet.
Sätt igång och ansök!
Låter det här som en tjänst för dig? Sök redan i dag, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I samband med denna rekrytering samarbetar Rusta med Retail Staffing. För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev.
Går du vidare i rekryteringen så använder oss av digital referenstagning som slutsteg. Som en del av rekryteringsprocessen för tjänsten Säljare genomför vi en bakgrundskontroll på alla externa rekryteringar innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
Välkommen till Rusta!
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Rusta arbetar långsiktigt med att öka medvetenheten kring socialt- och miljömässigt ansvarstagande, för att säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och samtidigt medverka till ett mer hållbart samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Recruiter
Lovisa Simonsson lovisa.simonsson@retailstaffing.se 0705 - 08 41 90 Jobbnummer
10000769