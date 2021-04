Butikssäljare till OKQ8 Falun Gruvgatan, behovsanställning - OK-Q8 AB - Säljarjobb i Falun

OK-Q8 AB / Säljarjobb / Falun2021-04-13Vår bransch är en av de främsta orsakerna till klimatförändringarna och om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det och omställningen till fossilfrihet har börjat. Vi vill leda den transformationen och hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, minska sina klimatavtryck. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling på riktigt? Följ med på vår resa mot en fossilfri framtid!Är du en serviceinriktad lagspelare? I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena sekunden hyr du ut en bil för att snabbt skifta till att förbereda och servera mat. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder och deras önskemål.Nu söker vi en ny kollega till OKQ8 Falun Gruvgatan.Vi sökerVi värdesätter din personlighet framför tidigare erfarenhet och utbildning. Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning. B-Körkort är det enda formella kravet.Vi erbjuderOKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Vi tror på utveckling av oss själva. Det du inte kan innan du börjar - det lär vi dig! Att arbeta på en av våra stationer ger dig en fin språngbräda in i arbetslivet och karriären.Som Butikssäljare arbetar du skifttjänstgöring. Denna tjänst är en behovsanställning. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:00 - 23:00 och helger mellan klockan 08:00 - 23:00.Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och en förutsättning för att vi ska nå framgång som företag. Här kan du ta del av vad vi erbjuder som arbetsgivare, både för att attrahera och behålla medarbetare.- Varierande arbete som gör skillnad - Varje dag på din station bjuder på omväxlande arbetsuppgifter och erfarenheter. Du är inte bara proffs på service och en problemlösare, du förbereder och serverar mat och hjälper till med enklare bilvård vilket ger dig en bredd av kompetenser. Under arbetsdagarna varvas högt tempo med lugnare stunder. Skiftarbete skapar utrymme för mer flexibel fritid. Och som medarbetare på OKQ8 gör du skillnad på riktigt för vår framtid. Det hållbarhetsfokus som genomsyrar vår verksamhet leder till att både vårt och våra kunders klimatavtryck minskar för att bli noll år 2045.- Spännande möten med människor - Stationsmedarbetare är ett socialt yrke där du träffar nya människor varje dag. Genom dina mångsidiga kunskaper inom våra produkter och tjänster underlättar du kundernas vardag i stort som smått. Och genom vänlig service och professionell attityd gör du stor skillnad för deras upplevelse av OKQ8.- Team som skapar framgång - På en OKQ8-station är du inte ensam. Tillsammans med dina kollegor är du en del av det kompetenta team som möter våra kunder varje dag. Med hög arbetsmoral som innebär att vara proaktiv, hugga i där det behövs och göra det lilla extra skapar ni gemensamt stationens framgång - och har roligt under tiden. Hos oss är det inte ovanligt att medarbetare blir vänner för livet.- Utveckling och karriär - När vi anställer medarbetare investerar vi även i dig som person. Din bakgrund är inte det viktigaste - däremot din inställning och vilja att göra ett bra arbete. För dig som vill ta ytterligare ett steg i karriären erbjuder vi fina möjligheter, de flesta av våra stationschefer började som stationsmedarbetare. Att jobba hos oss innebär också att du kan söka tjänster hos OKQ8 i hela Sverige. Genom arbetets alla utmaningar utvecklas du inte bara i ditt arbete - utan även som människa.Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning 6 månader eller längre2021-04-13Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-18OK-Q8 AB5689414