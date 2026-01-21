Butikssäljare till Movab i Götene
2026-01-21
Vill du bli en nyckelperson i ett företag som levererar produkter och tjänster till bygg- och industribranschen? Vill du arbeta med försäljning, kundrelationer och rådgivning i ett team som älskar att göra skillnad? Då är det dig vi söker!
Om Movab by Prevex
Movab - powered by Prevex är en del av Prevex och erbjuder ett brett sortiment av verktyg, maskiner, industri- och byggförnödenheter till yrkesverksamma. Verksamheten bedrivs med lokal närvaro i Falköping, Skövde och Götene, där butiker och lager stödjer kunder inom bygg, industri och hantverk.
Om rollen
Som innesäljare har du en viktig och varierad roll där du arbetar nära våra kunder och kollegor. Fokus ligger främst på befintliga kunder, där du tar emot, registrerar och följer upp beställningar samt arbetar aktivt med merförsäljning.
Rollen är bred och flexibel vilket innebär att du är beredd att stötta kollegor på kontor och lager vid behov. Du trivs med att arbeta i en hybridroll där ingen dag är den andra lik. Du är trygg i kontakten med kunder via telefon och mejl, gillar dialog och har ett naturligt "jag löser det"-tänk.
Dina ansvarsområden
• Ta emot och registrera kundorder.
• Kundkontakt via telefon och mejl.
• Aktiv merförsäljning till befintliga kunder.
• Rådgivning kring sortiment, kampanjer och säsongsprodukter.
• Återkoppla och följa upp kundärenden.
• Samarbete med kollegor på kontor och lager, samt flexibel stöd där det behövs.
Vi söker dig som
Är en driven, strukturerad och affärsmässig person som trivs i en dynamisk miljö där kundkontakt står i fokus. Du har ett genuint intresse för försäljning och bygg-/industribranschen och är nyfiken på att förstå kunders behov för att hitta rätt lösningar. Du är kommunikativ, lyhörd och bygger enkelt förtroende i dialogen med kunder. Samtidigt är du trygg i att ta initiativ, driva dialoger framåt och skapa långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller inom bygg, anläggning eller industri.
• Trivs med telefonen som främsta arbetsverktyg.
• Är affärsmässig och resultatinriktad.
• Är en lagspelare som gillar att samarbeta med både kollegor och kunder.
• Strävar efter att överträffa kunders förväntningar varje dag.
Vi tror även att du är:
• Lösningsorienterad och prestigelös.
• Praktiskt lagd och nyfiken på branschen.
• Bekväm i telefon och har mycket energi i kunddialogen.
• Trygg, ansvarstagande och trivs med många kontaktytor.
• Flexibel och trivs i en hybridroll där ingen dag är den andra lik.
Meriterande: Kunskap om vårt sortiment och branschen.
Vi erbjuder dig
• Ett omväxlande och ansvarstagande säljarbete.
• Möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter mot bygg- och industribranschen.
• Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
• Utvecklingsmöjligheter.
• Produktutbildning.
• Friskvårdsbidrag.
• Engagerade kollegor och ett trygg ledare som hjälper dig att utvecklas på din resa.
Övrig information
Anställningsform: Heltid, med inledande 6 månaders provanställning.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Falköping.
Arbetstid: Mån-Fre 07:30 - 16:30.
Vill du bli en del av teamet hos Movab by Prevex? Välkommen att söka redan i dag.
Enligt avtal och erfarenhet
