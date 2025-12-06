Butikssäljare till Möbelmästarna,100%
Movables AB / Butikssäljarjobb / Norrtälje
2025-12-06
Visa alla jobb hos Movables AB i Norrtälje
Vi söker nu förstärkning till vår nyöppnade möbelbutik i Norrtälje.
Vi tror att du har tidigare erfarenhet från möbelbranschen, är utåtriktad, gillar att ge bäst tänkbara service, är organisatorisk och har god datavana.
Vi erbjuder ett varierat och roligt jobb i en inspirerande miljö med kundbemötande i fokus.
Tjänsten innebär försäljning och kundservice men även viss administration. Du besvarar mejl, administrerar inköp, hanterar in- och utleveranser samt gör enklare skyltmaterial till butiken.
Du arbetar självständigt med att lösa de utmaningar som kan uppstå i en butik och är en trygg kontaktperson när frågor eller problem behöver hanteras.
Arbetet är förlagt till dagar, kvällar samt helger.
Är du vår nya kollega?
• Välkommen att skicka ditt Cv tillsammans med ett personligt brev.
Tillträde: 1 januari, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: malin@hotellfurusund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movables AB
(org.nr 559050-4782)
Roboten 3, August Strindbergs gata 19 (visa karta
)
761 46 NORRTÄLJE Arbetsplats
Möbelmästarna i Norrtälje Kontakt
Butikschef/ VD
Malin Jönsson malin@hotellfurusund.se Jobbnummer
9632059