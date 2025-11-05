Butikssäljare till MJM Powersports
MJM Powersports AB / Butikssäljarjobb / Gällivare Visa alla butikssäljarjobb i Gällivare
2025-11-05
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MJM Powersports AB i Gällivare
Vill du bli en del av vårt gäng på MJM Powersports?
Vi behöver nu anställa en butikssäljare till vår fina butik!
OM OSS:
MJM Powersports är inne på sitt nionde verksamhetsår och omsätter 160 Mkr/år. Vi har över 20 anställda fördelat på fordonsförsäljning, butik, verkstad, marknad, lager och webshop.
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten består av att ge rådgivning till våra kunder och att aktivt sälja våra produkter som kläder, cyklar, personlig utrustning, reservdelar, trädgårdsprodukter m.m. Våra märken i butiken är Scott, Husqvarna, TOBE, AMOQ, Honda, BRP m.f.
I arbetsuppgifterna ingår bl a kassatjänst, exponering av varor, skyltning i butiken, packa upp varor och hålla butiken i snyggt skick.
Tjänsten är på heltid, vardagar kl. 08-17. Vi tillämpar individuell lönesättning.
VEM VI SÖKER:
Du är en serviceinriktad och säljande person som är flexibel och har ett trevligt sätt mot kunder och kollegor. Emellanåt jobbar vi i ett högt tempo vilket innebär att jobbet kan bli stressigt periodvis. Du förväntas kunna jobba både självständigt och ta egna initiativ men även kunna samarbeta med övriga medarbetare.
God datavana är ett krav för denna tjänst. Har du erfarenhet av någon typ av sälj är det meriterande, dock inget krav. Internutbildning får du av oss, det allra viktigaste är att du har rätt attityd och är intresserad, nyfiken och villig att lära dig nya saker.
ANSÖK NU!
Skicka in din ansökan direkt, bifoga CV och en presentation av dig själv. Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten direkt vi träffar rätt person.
Ange BUTIKSSÄLJARE i mejlets ämnesrad.
OBS! Förfrågningar om köp av rekryteringstjänster undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: magnus@mjmpowersports.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJM Powersports AB
(org.nr 559072-7052)
Metallvägen 12 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Magnus Johansson magnus@mjmpowersports.se 076-775 12 10 Jobbnummer
9589993