Butikssäljare till Lyko Linden
2025-08-12
På Lyko finns det inga vanliga butiker. Vi förändrar bilden av vad retail är - och bör vara! Vår Beauty Playground är inte till för att bara se fin ut - den ska användas. Vi älskar när locktängerna går sönder efter många testvändor, för det betyder att våra kunder känner, klämmer, provar och upplever på riktigt. Precis som det ska vara! Vi vet att det bygger engagemang - och att det är just därför våra kunder kommer tillbaka. Beauty Playground är inte bara en butik, det är en plats där både beautyjunkies och de som "bara skulle ha en ny handtvål" känner sig hemma.
Vi tycker (så klart) att vår onlinebutik kicks *ss, men det är i våra fysiska butiker vi verkligen gör skillnad. Det är där vi möter våra kunder - och det är där magin händer. I mötet kan du som butikssäljare vända någons dag på bara några sekunder. En kund kommer in, kanske lite trött efter dagen - och går ut med en rosa påse fylld med självförtroende, glow och känslan av att ha blivit sedd. Exakt så vill vi att det ska kännas! WOW!
Vi söker nu efter en ny kollega till vårt härliga team i Lyko Linden! Vi söker dig som kan arbeta 4 timmar i veckan. Detta är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning
Vad du kommer att fokusera på
Tillsammans strävar vi hela tiden efter att ge våra kunder en upplevelse i absolut världsklass, och i det arbetet står du som butikssäljare i frontlinjen. Som butikssäljare hos oss på Lyko är du så mycket mer än "bara" butikssäljare - du är en rådgivare, inspiratör och en viktig del av kundens upplevelse. Hos oss handlar det om att möta varje kund på riktigt. Du tar kontakt, lyssnar in och delar med dig av din kunskap på ett personligt sätt - alltid med målet att hjälpa kunden hitta rätt produkt för just deras behov. Det är så vi skapar den där magiska känslan av att ha blivit både sedd och boostad Utöver kundmötet ansvarar du också för daglig drift som innefattar beställningar, upplockning av varor och visuell kampanjeuppbyggnad. Du ansvarar också för helhetsintrycket i butiken, att den är ren, snygg och inspirerande - spotless helt enkelt!
För den här rollen tror vi att du
- Du älskar skönhet! Att dela kunskap och idéer med kunder och kollegor är det roligaste du vet
- Du är en passionerad säljare som älskar kundmötet och drivs av att uppnå resultat
- Som person är du en prestigelös och engagerad energispridare
- Du är flexibel och trivs att arbeta i team så väl som självständigt
- Du är van att hantera många olika arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete och har ett strukturerat arbetssätt
- Du är troligtvis utbildad makeup-artist, frisör eller hudterapeut
- Är minst 18 år
Tillträde: 01-10-2025 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: 4 timmar i veckan
Lön: Enligt kollektivavtal
Lyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta här? - spana in våra karriärssidor!
På Lyko har vi sedan länge skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Nice va?! Går du vidare i processen kan du även få göra ett personlighetstest och spela in en kort video. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag eller senast 31-08-2025. Urval kan komma att ske löpande. Har du frågor om tjänsten maila till Sanna Svensson, Butikschef på sanna.svensson@lyko.com
.
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
