Butikssäljare till Lyko Kalmar
2025-12-23
Att göra saker på det vanliga sättet har aldrig riktigt varit vår grej. Med våra FABship butiker har vi redan omdefinierat vad retail är och kan vara, med en helt annan upplevelse än "vanlig retail". Men att nöja sig där är inte heller riktigt vår grej!
Nu är det dags för något helt nytt igen - vi öpnnar upp Lyko i Kalmar! En helt ny Beauty Playground, byggd från grunden och maxad med skönhetsglädje, upplevelsezoner, doftväggar, makeup heaven & ett sortiment som får även den mest luttrade beautyjunkien att tappa hakan! För Kalmar är det här inte bara en ny butik, det är början på en helt ny Lyko-värld.
För att det här ska bli allt vi drömmer om (och lite till) behöver vi dig med på resan! Vi söker nya medarbetare på kontrakt från 5 till 30 timmar i veckan. Läs mer och sök!
Butikssäljare på Lyko? På Lyko finns det inga vanliga butiker. Vår butik, eller Beauty Playground, är inte till för att bara se fin ut - den ska användas! Vi älskar när locktängerna går sönder efter många testvändor, för det betyder att våra besökare känner, klämmer, provar och upplever på riktigt. Precis som det ska vara! Vi vet att det bygger engagemang och att det är just därför våra besökare kommer tillbaka.
Vi tycker (så klart) att vår onlinebutik kicks *ss, men det är i våra fysiska butiker vi verkligen gör skillnad. Det är där vi möter våra besökare OCH det är där magin händer. I mötet kan du som butikssäljare vända någons dag på bara några sekunder. En besökare kommer in, kanske lite trött efter dagen - och går ut med en rosa påse fylld med självförtroende, glow och känslan av att ha blivit sedd. Exakt så vill vi att det ska kännas! WOW!
Vad du kommer att fokusera på Tillsammans strävar vi hela tiden efter att ge våra besökare en upplevelse i absolut världsklass, och i det arbetet står du som butikssäljare i frontlinjen. Som butikssäljare hos oss på Lyko är du så mycket mer än "bara" butikssäljare, du är en rådgivare, inspiratör, bästa beauty-kompis och en viktig del av besökarens upplevelse. Hos oss handlar det om att möta varje besökare på riktigt. Du tar kontakt, lyssnar in och delar med dig av din kunskap på ett personligt sätt, alltid med målet att hjälpa besökare att hitta rätt produkt för just deras behov. Det är så vi skapar den där magiska känslan av att ha blivit både sedd och boostad Att ta hand om våra besökare är alltid prio ett, två och tre, men utöver det ser du till att de alltid möts av en fräsch, väl påfylld och inspirerande butik - spotless helt enkelt!
För den här rollen tror vi att du:
- Älskar skönhet! Att dela kunskap och idéer med kunder och kollegor är det roligaste du vet
- Är en passionerad säljare som älskar kundmötet och drivs av att uppnå resultat. På högre kontrakt kommer tidigare erfarenhet som butikssäljare att vara ett krav
- Är en prestigelös och engagerad energispridare
- Är flexibel och trivs att arbeta i team så väl som självständigt
- Är van att hantera många olika arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete och har ett strukturerat arbetssätt
- Har en relevant utbildning inom makeup, eller hud - exempelvis som makeupartist, eller hudterapeut
- Är minst 18 år
Tillträde: Slutet av mars för att vi ska bli redo till öppningen i slutet av april, men rätt person är värd att vänta på om du inte är tillgänglig direktAnställningsform: TillsvidaretjänstOmfattning: Olika kontrakt från 5 till 30 timmar i veckan - i din ansökan får du möjlighet att välja vilken omfattning du är intresserad avLön: Enligt kollektivavtalArbetstider: Du jobbar varierat under butikens alla öppettider
Lyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta här? - spana in våra karriärssidor!
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet, så var inte rädd att söka även om du inte bockar av allt i vår önskelista! I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vi vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag eller allra senast 11 januari 2026. Det är semestertider hos oss förtillfället, vilket innebär att svarstiden kan vara lite längre än vanligt. Vi är tillbaka med full kraft i januari - tack för ditt tålamod så länge! Har du frågor om tjänsten maila till Cecilia Andersson, Regional Manager, på cecilia.andersson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
