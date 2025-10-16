Butikssäljare till järnhandel
Saltis Järn / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-10-16
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saltis Järn i Nacka
Har du erfarenhet från någon del av järnhandeln eller är du en driven person med ett stort branschintresse? Då skulle du kunna vara vår nya medarbetare.
Vi erbjuder en butikstjänst inom vårt familjeföretag i Saltsjöbaden. Du kommer vara en del av ett team om tre anställda, med stort fokus på samarbete och kundnöjdhet. Hos oss har du möjlighet att utvecklas inom alla delar av järn- och färgbranschen.
Som butikssäljare hos oss kommer du att ha ansvar för delar av butikens försäljning, inköp och lagerhantering. Du håller en hög servicenivå och använder din kompetens för att lösa kundens problem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ödmjuk och har viljan att utvecklas. Du är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Utöver detta är du ansvarstagande, självgående och arbetar bra i grupp.
Arbetslivserfarenhet från järnfackhandel eller utbildning inom bygg är meriterande. Vi söker även personer med mekanikerbakgrund då vi jobbar mycket med trädgårdsmaskiner och reparationer.
Vi rekryterar löpande och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@saltisjarn.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saltis Järn
Torggatan 4 (visa karta
)
133 31 SALTSJÖBADEN Jobbnummer
9560920