Butikssäljare till inredningsbutik
2025-12-20
Visa alla jobb hos Ninas Galleri Gåvor & Interiör AB i Strömstad
Vi söker nu en driven och engagerad kollega till vår butik! Är du den vi letar efter?
Vi kan erbjuda ett roligt, spännande, varierat, kreativt och fartfylld arbete som säljare, där du vill bidra med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten, och ge våra besökare en unik upplevelse.
Galleriet Gåvor & Interiör är för dig som tycker om inredning, och dessutom brinner för försäljning och kundservice. Vi är ett väletablerat företag som arbetar ständigt för att utvecklas och bli bättre. Sedan 2004 har vi funnits på Nordby Shopping Center och numera kan man också köpa vårt sortiment av heminredning och presentartiklar på www.gallerietinterior.se
Vi behöver nu utöka vårt team, och söker en säljare till vår butik på Nordby Shopping Center.
Butikens dagliga verksamhet består förutom av försäljning och kundmöten, även uppackning och exponering av varor, städ, lagerarbete och kontinuerligt underhåll av butiken för att den alltid skall se snygg och inbjudande ut för våra kunder.
Vår viktigaste uppgift är att ge varje besökare och kund bästa tänkbara service, och det är en självklarhet för oss att du är genuint intresserad av försäljning och service. Personen vi söker har givetvis ett stort inredningsintresse och öga för färg & form, samt också en vilja att lära sig mer och ständigt utvecklas i sin roll.
Din profil
Personen vi söker skall vara över 18 år, samt ha tidigare erfarenhet från servicearbete och kassavana.
Du är van att använda dator med officepaketet. Det är en fördel om du är van vid arbete med både högt och varierande tempo, samt mycket varuhantering. Du trivs i en miljö där det är korta beslutsvägar och med ett arbete som varierar från säsong till säsong.
Av personliga egenskaper värderar vi positivitet, flexibilitet och noggrannhet högt. Då arbetet är varierat, ser vi gärna att du är lika bekväm att jobba själv som i en grupp. Du behärskar svenska eller norska flytande i tal och skrift, samt har en god förståelse av engelska i tal och skrift.
Det är tidvis mycket högt tempo med både försäljning och varuhantering, så arbetet kräver en god fysik och att man trivs med att ha "många bollar i luften". Det förekommer lyft och användning av stegar i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och det är en självklarhet för oss att du är en "teamplayer".
För rätt person finns det goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Körkort och tillgång till bil är ett plus.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning (fast anställning) på deltid, ca 20h/vecka, samt extra vid behov.
Under högsäsonger (sommar samt oktober-december) kommer tjänsten ha en högre tjänstgöringsgrad, upp mot heltid.
Tjänsten kommer inledas med 6mnd provanställning.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger enligt schema. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser fram till att läsa din ansökan, skicka in din ansökan snarast till personal@gallerietinterior.com
, då rekryteringen pågår löpande.
Vi har kollektivavtal med Handelsanställdasförbund.
Sista ansökningsdag är 19/1-2026.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss all kontakt med rekryteringsbyråer och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: personal@gallerietinterior.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ninas Galleri Gåvor & Interiör AB
(org.nr 556662-2162)
Nordby Köpcentrum Västra
452 70 STRÖMSTAD
)
452 70 STRÖMSTAD Jobbnummer
