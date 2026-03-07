Butikssäljare till Handelsträdgård
Ålyckans Handelsträdgård AB / Butikssäljarjobb / Falkenberg
2026-03-07
Ålyckans Handelsträdgård AB söker butiksbiträde med inriktning i sommarväxter,perennaväxter,diverse tillbehör samt hemförsäljning i butik. Vi söker nu ett butiksbiträde till vår verksamhet,visstid till mitten av juli. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom växter,blommor,perennaväxter samt försäljning. I arbetsuppgifterna förekommer även tunga lyft. KRAV:KASSAVANA, Samt vänligt och trevligt kundbemötande, stresstålighet och flexibilitet. Vi ser helst att du som söker bor max 5 mil från Falkenberg. Tillträde:enligt överenskommelse. Heltid/Deltid Schemalagd arbetstid arbete på helg förekommer.
KASSAVANA ett KRAV Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: alyckans.h@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ålyckans Handelsträdgård AB
(org.nr 556479-4310)
Ålyckan 167 (visa karta
)
311 94 FALKENBERG Kontakt
Ägare
Göran- Abrahamsson alyckans.h@telia.com 070-5250025, 070-5250025 Jobbnummer
9783208