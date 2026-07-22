Butikssäljare till Golf Outlets i Kungsbacka
Golfoutlets R & C AB / Butikssäljarjobb / Kungsbacka Visa alla butikssäljarjobb i Kungsbacka
2026-07-22
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Golf Outlets öppnade dörrarna 1998 i Stockholm Quality Outlet, 2002 i Hede
Fashion Outlet Kungsbacka och i Löddeköpinge 2018. Vi erbjuder golfare
möjligheten att handla det bästa inom golfutrustning och kläder till låga outletpriser
året runt. Vi samarbetar med de flesta ledande varumärkena och har alltid en
välfylld butik med allt från färdiga paketset för nybörjaren och junioren till smidda
klubbor för den mer avancerade golfaren.
Vi har ett välsorterat klädsortiment för både dam och herr och priserna ligger upp till 70% under ordinarie pris. Vårt mål är att kunden lämnar Golf Outlets
nöjda, glada och känslan av att gjort en bra affär.
VI SÖKER DIG:
Som är utåtriktad med social kompetens. Du brinner för sälj och service och har
som målsättning att alltid ge kunden den bästa shopping upplevelse. Vi vill att du
har erfarenhet av försäljning i butik samt att du är aktiv och erfaren golfspelare.
Ange hcp i din ansökan.
Endast ansökningar med bifogat spel HCP besvaras Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@golfoutlets.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golfoutlets R & C AB
(org.nr 556549-7749)
434 39 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Golf Outlets Jobbnummer
10009235