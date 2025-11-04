Butikssäljare till Frölunda
2025-11-04
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Att besöka en av Telenors butiker ska vara en upplevelse i världsklass! Våra kunder bemöts därför av personal med god kunskap om våra produkter och tjänster. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för varje kund och göra det komplicerade enkelt i alla lägen. Så letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna mellan människor? Då är du välkommen till oss på Telenor! Vad innebär rollen som Företagsrådgivare/Butikssäljare?
I grunden arbetar du som butikssäljare - du är en viktig del av det dagliga arbetet i butiken, bemöter våra kunder med service i världsklass och hittar de bästa lösningarna utifrån deras behov. Men i den här rollen har du även ett tydligt ansvar för butikens företagsförsäljning. Det innebär att du är butikens främsta kontakt för våra företagskunder och jobbar aktivt med både nyförsäljning och relationsskapande arbete mot befintliga företagskunder. Tillsammans med ditt team och under ledning av din Sales Manager ansvarar du för att utveckla butikens arbete inom företagssegmentet, både när det gäller resultat, kundnöjdhet och arbetssätt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som drivs av att skapa värde för både kunden och teamet. Du är trygg i försäljningsdialogen, gillar att förklara på ett inspirerande sätt och motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer.
Du är självgående, initiativrik och har ett öga för att identifiera affärsmöjligheter. Du gillar att ta kontakt med nya människor, både i butik och genom proaktiv försäljning utanför butikens väggar.
Våra löften till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar..
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu. Som tillsvidareanställd får du dessutom två give-me-a-break-days per år som ger dig en extra paus med möjlighet till återhämtning och välmående.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. I butikerna fokuserar vi på att coacha, utveckla och ge dig rätt verktyg för att trivas och växa. Telenor erbjuder både fysiska och digitala utbildningar anpassade för just din utvecklingsresa. Genom Växa, vår utbildningsplattform, och andra lärandeinitiativ får du därmed möjligheten att utvecklas och forma din egen karriär. Majoriteten av våra tjänster tillsätts internt så när du vill vidare väntar möjligheterna här.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Bra att känna till: Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du få göra tre tester som fokuserar på din personlighet och dina färdigheter. Syftet med testerna är att vi på ett rättvist och objektivt sätt ska bedöma dina kompetenser i förhållande till tjänsten. Enligt Telenors policy genomför vi även bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Ersättning
