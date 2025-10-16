Butikssäljare Till Bröllopsbruket (helg)
2025-10-16
Vill du omges av vackra bröllopsklänningar och förväntansfulla blivande brudar? Tycker du att hållbarhet och lyx är ett vinnande koncept? Då har vi en mycket rolig och varierande tjänst för dig! Publiceringsdatum2025-10-16Om företaget
Bröllopsbruket säljer moderna preloved - samt nya brudklänningar i vackert inredda showrooms i Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Karlstad och Umeå
En brudklänning ska provas i en miljö med bra belysning, kunnig personal och kanske i sällskap av ett glas bubbel och med plats för medföljande sällskap om man önskar.
Bröllopsbruket är Sveriges största mötesplats för blivande brudar och begagnade bröllopsklänningar blandat med nya. Arbetsuppgifter
Du kommer att vara den som tar emot och hjälper våra blivande brudar under deras provning. Du ansvarar för att butiken alltid är i gott skick inför varje kund samt svarar på eventuella frågor via telefon och e-post.
Denna tjänst är en deltidstjänst där arbetet framförallt kommer vara förlagt på lördagar och söndagar.
Vi söker just nu medarbetare till både vår butik i Bromma samt i Årsta, vänligen uppge i din ansökan vilken ort du föredrar att arbeta i eller om du kan tänka dig båda. Profil
Vi söker dig med mycket energi, värme och förmågan att få människor att känna sig välkomna och avslappnade.
Du brinner för att hålla en hög servicenivå och anstränger dig för att göra det lilla extra för varje kund.
Om du har en bakgrund inom försäljning är detta mycket meriterande.
Ansökan
START: Januari, 2026
OMFATTNING: Timanställning, helg
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
ANSÖKAN: sara@brollopsbruket.se
, märk ditt mail med "Ansökan" samt vilken ort du föredrar att arbeta i "Bromma" eller "Årsta"
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-11-05
Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på sara@brollopsbruket.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
